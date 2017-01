Bizi Bize Anlatan İllüstrasyonlar

Dünyanın çivisi mi çıktı bilinmez ama Fransesco Ciccolella’ya göre mobil bir hapis döneminde olduğumuz kesin.

Avusturyalı illüstrasyon sanatçısı Fransesco Ciccolella, çalışmalarında günümüzde etkisi altında kaldığımız mobil devrimin sessiz çığlığını işliyor. Birçok marka ve yayın kuruluşu için çalışma gerçekleştirmiş olan sanatçı; başta Google, IBM, Wired, The Guardian, The New York Times, Wien Museum olmak üzere birçok kurum ve şirketlerin üreticisi.

Çalışmalarının temelinde iletişim kurmak, fikirleri iletmek ve şiirsellikle bezeli bir çekicilikle anlatım tekniği yer alıyor. İnce ince işlenmiş detaylar günümüze ayna tutarken bu aynanın kırılıp çatlamasının yaklaştığına dair sinyalleri hissedebiliyoruz. Kaotik bir dünyanın basit ve yalın anlatımla buluştuğu illüstrasyon çalışmaları, düşünmek için güzel bir durdurucu etki taşıyor. Acaba kendimize aynadan bakmaya devam mı edeceğiz yoksa pencereyi açıp dışarıyı seyretmenin dayanılmaz hafifliğini mi yaşayacağız? Seçim sizin.

Görseller: Fransesco Ciccolella