Bir Bekleme Odasında İşler Ne Kadar Ters Gidebilir?

The Animation Workshop'ın hazırladığı Cream adlı kısa stop-motion film rahatsız ediciliğiyle izleyiciyi ekrana bağlıyor.

Komik ve rahatsız edici bir yaklaşımla hazırlanmış öğrenci animasyonu Cream, bir bekleme odasında nelerin ters gidebileceğine dair hayal gücünün sınırlarını zorluyor.

Danimarka’da The Animation Workshop çatısı altında birleşen bir grup VIA University College öğrencisi tarafından yaratılan animasyon filmi boyunca olaylar bir bekleme odasında geçiyor. Yönetmenliğini Lena Ólafsdóttir’in yaptığı filmin animatörleri; Stina Willadsen, Kristian Olesen, Jonas Scott Di Hu ve Marie Erkisen. Detaylarıyla hayranlık uyandıran kostümler ise Mary-Ann Hansen tarafından hazırlanmış.

Filmdeki bütün obje ve figürler elle yapılmış kukla ve stop motion filmlere özel model hamuru kullanılmış. Filme rahatlatıcı bir müzik eşlik ediyor ve rahatsız edici havasına rağmen hafifletici bir atmosfer yaratıyor. Yaratıcı ekip, filmin insan doğasının soğuk, karanlık ve çirkin taraflarını yüzeye çıkardığını belirtiyor. Filmin hikayesi ise doğum, ölüm ve yaşamın absürtlüğü üzerine kurulu.

Karakterlerin giderek korkunçlaştığı ve zaman zaman izlemesi oldukça rahatsız edici hale gelebilen filmi yine de tarif etmesi zor nedenlerden izlemeye devam ediyorsunuz.

Görsel: Vimeo