Bina Cephesinde Pikselli Bitki Sanatı

BAD Research ve Green Studios iş birliğiyle hazırlanan Kinetic Green Canvas adlı yerleştirme, bina cephesinde bitkilerle pikselli görüntüler yaratıyor.

Sanat yapıtları ve yeşil alanlar yaşadığımız bölgeyi güzelleştirebilen yegâne şeylerken neden bu ikisini bir arada kullanmayalım ki? BAD Research ve Green Studios bu fikirden yola çıkarak iş birliği yaptı ve bir Kinetic Green Canvas (kinetik yeşil tuval) yarattı. Bu yerleştirme aslında gelecekte bina cephelerine uygulanmak üzere yapılmış bir prototip niteliği taşıyor.

Kinetic Green Canvas’ı meydana getiren elemanlar şöyle sıralanıyor: Çelik iskeletli küplerden yapılmış tekil modüller, arka panel, L şeklindeki söveler, su izolasyon panosu, ikincil strüktür, Green Studios tarafından üretilen hidrofonik yüzey, sulama borusu ve bitkiler. Katmanlar halinde yerleştirilmiş bu parçalar, suyun dolaşımını sağlayan bir motor ve su borusu bağlantısı ile birlikte küp modülünün 4 yüzüne monte edilmiş. Hidrofonik yüzey, bitkilerin toprağa ihtiyaç duymadan büyüyebilmesini sağlıyor. Yeşilin değişen tonlarına sahip hidrofonik bitkilerle kaplı modüller sayesinde değişebilen pikselli sanat yapıtları oluşturulabiliyor.



Cephenin boyutuna bağlı olarak yapıtın yüzeyi de değişebiliyor. Yüzey ne kadar büyük olursa yapıt da o kadar detaylandırılabiliyor. Döndürülebilir modüller bilgisayarla kontrol edilebildiğinden cephedeki resim istenilen sıklıkta değiştirilebiliyor. Bu yerleştirmede Marilyn Monroe ve Salvador Dali portreleri tercih edilmiş.

Görsel: YouTube