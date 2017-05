Dijital nesil için haftanın gündemi.

Bu hafta Stephen King'in 9 kitaplık romanı The Dark Tower'ın sinema uyarlamasının, Christopher Nolan'ın 2. Dünya Savaşı temalı yeni filmi Dunkirk'ün, Netflix'in Marvel evrenin birleştiği The Defenders'ın ve daha birçok yapımın yeni fragmanları yayınlandı. HBO ise Game of Thrones evreninde geçen 4 yeni dizi hazırlığında.

Ukraynalı tasarımcı kolektifi HoleRoll, gün ışığında şehir silüeti yaratan siyah perdeler tasarladı. Stres çarkları tüm dünyada salgın gibi yayılırken CLICKEYbits mekanik klavye tuşlarıyla stres topu yaptı. 8 yaşındaki çocuk, limbo pateni isimli yere yapışık kayma alanında engellerin altından 145 metre giderek dünya rekoru kırdı

Animasyon sanatçısı Nate Milton, NBA efsanelerinden Larry Bird'e adadığı bir kısa film üretti. MegaComputeur kolektifi ise iki hırsızın soygun sırasında başına gelen absürt olaylarla eğlenceli bir animasyon kısası paylaştı. 1996 model Suzuki Vitara'sını satmak isteyen bir görsel efekt sanatçısı ise otomobilini dinozorlardan Mad Max'e uzanan çeşitli uçuk sahnelere montajlayarak promosyon filmi hazırladı. İllüstratör Dexter Maurer, Brand Knight isimli projesiyle ünlü markaları oyuncak aksiyon figürlerine dönüştürdü.

YouTube materyal tasarımla arayüzünü güncelliyor. Google ise bu hafta Docs ikonuyla yayılan ve kullanıcı bilgilerini çalan bir yemleme spam e-postasıyla karşı karşıya kaldı. Facebook, canlı yayın alanında yaşadığı skandallardan sonra 3.000 kişiyi içerik moderasyonu ekibine dahil edecek. Facebook gönderilerinde beğenmenin yanına eklenen reaksiyonlar yorum alanına da eklendi. Slack aramalarına yapay zeka eklerken Twitter da aramaya emoji desteği sağladı.

Kahvenizi alın ve geçtiğimiz haftanın gündemini yakalayın. İyi Pazarlar!

Popüler - Kültür

Haftanın Fragmanları

Stephen King'in 9 kitaplık romanı The Dark Tower'ın sinema uyarlamasının ilk fragmanı

Netflix'in Marvel süper kahramanlarını bir araya getiren The Defenders

Christopher Nolan'ın 2. Dünya Savaşı filmi Dundirk'ten resmi fragman



Pakistanlı bir erkekle beyaz kadının aşk hikayesi

The Big Sick, gerçek bir olayı konu alan farklı ırklardan bireylerin başından geçmiş bir aşk hikayesi. Filmin senaryosunu, Silicon Valley'in Dinesh'i Kumail Nanjiani ve gerçek hayattaki eşi Emily V. Gordon yazmış. Başrolde ise Kumail Nanjiani ve Zoe Kazan yer alıyor. Sundance Film Festivali'nde de gösterilen filmin prodüksiyonunu ise Amazon üstlenmiş.

Ferguson protestolarını işleyen bir belgesel Whose Streets?



Kaçırılan köpeğini geri almaya çalışan Bruce Wills'in komik macerası

Yönetmen Patrick Read Johnson'ın çocukluğunda Star Wars ve 2001: A Space Odyssey tutkusuyla doğan film

Frank Underwood'un başkanlık kampanyası devam ediyor

14 yaşındaki Hong Kong'lu Joshua'nın şehrine sahip çıkma belgeseli 26 Mayıs'ta Netflix'te

HBO'dan Game of Thrones'a 4 devam dizisi

HBO'nun en çok izlenen dizisi Game of Thrones, 8. sezonuyla birlikte son bulacak. HBO, bu geniş evrendeki diğer hikayeleri de işlemek ve Westeros'ta daha fazla zaman geçirmek için 4 devam dizisi çekecek. Hikayeler Game of Thrones'dan öncesini, sonrasını ve yan hikayelerini işleyecek. Serilerin yazarları ise Max Borenstein (Kong: Skull Island), Jane Goldman (Kingsman: The Golden Circle), Brian Helgeland (Legend) ve Carly Wray (Mad Men, The Leftovers) olacak. George R.R. Martin ise danışman olarak yer almaya devam edecek.

16 Temmuz'da yayına girecek olan 7. sezonun son paylaşılan fragmanını ise aşağıda bulabilirsiniz.

Gün ışığında şehir manzaraları yaratan siyah perdeler

Ukraynalı tasarımcılar HoleRoll gölge oyununu tersine çeviren bir proje hazırladı. Kalın kağıt üzerine açılan delikler cama asıldığında gün ışığını keserek ünlü şehirlerin gece silüetlerini yansıtıyor. Gün içinde bile perdeleri kapalı olanlar için gün ışığından eğlenceli bir yolla faydalanmalarını amaçlıyor.

Görsel: HoleRoll

Katlanır taşınabilir mini rüzgar türbini

Yenilenebilir enerji santralleriyle büyük miktarda enerji üretilebiliyor ancak şebekeden bağımsız olarak enerji üretebilecek daha küçük cihazlar için de yoğun bir ihtiyaç var. Tasarımcı Nils Ferber bu ihtiyacı karşılamak için; arka bahçede olduğu gibi fırtınalı bir dağ tepesinde de işlevini yerine getirebilen ve USB giriş aracılığıyla akıllı telefonları şarj edebilen Micro Wind Turbine’ı geliştirdi.

Mekanik klavye tuşlarından stres topu

Stres çarkı gibi elimizi meşgul eden ve dikkat dağınıklığının önüne geçen araçlardan bir yenisi de Kickstarter'da fonlanan CLICKEYbits oldu. Shep Poor tarafından geliştirilen ürün mekanik klavye tuşlarının verdi yazma keyfini bir oyuncağa dönüştürüyor. Kampanya şu an fonlanmaktan uzak olsa da farklı uygulamasıyla dikkat çekti. Projenin daha basit halleri ise Etsy'de satılıyor.

8 yaşındaki çocuk yere yapışık paten kayarak dünya rekoru kırdı

Kişinin ayaklarını iki yana açarak yere neredeyse sıfır paten kayarak engellerin altından geçmesi limbo pateni olarak adlandırılıyor. Hindistan'ın Manipur eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Tiluck Keisam, limbo pateni yaparak engellerin altından 145 metre gitmeyi başararak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı. Önceki rekorun da sahibi olan Keisam Aralık 2015'te 115 metre gitmişti.