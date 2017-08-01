Basit Mutluluklar Üzerine Minimalist İllüstrasyonlar

Güney Koreli illüstratör Haneul Kim, sinemadan Pantone'un seçtiği yılın renklere kadar geniş bir yelpazede minimalist illüstrasyon üretiyor.

Tumblr'da From.sky, Instagram'da ise haxneul ismiyle üreten Güney Koreli illüstratör Haneul Kim, yaşamın içindeki gündelik konulardan yola çıkarak insanın hayallerine, Pantone'un yılın rengi seçkisine ve popüler kültüre uzanan illüstrasyonlar üretiyor. From.sky mahlası da bu bağlamda üzerine adeta cuk oturuyor. Çünkü işlerinin genelinde bir drone'un gözünden bakarmışcasına gökyüzünden bakıyoruz çalışmalara.

Pantone'un 2016 için seçtiği yılın renkleri Rose Quartz ve Serenity ile 2017'nin rengi Greenery için şirin illistrasyonlar yapan Kim; sonbahar, ilkbahar gibi mevsimler ve çocukluk hayalleriyle sevginin farklı tonlarını ele alıyor.

Görsel: Haneul Kim