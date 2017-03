Aydın Büyüktaş'tan Gökyüzüne Doğru Kıvrılan Sonsuz Manzaralar

Aydın Büyüktaş'ın Inception filmini akla getiren fotoğraf serisi Flatland, ABD'den fotoğrafların yer aldığı Flatland II ile devam ediyor.

Fotoğraf sanatçısı Aydın Büyüktaş, İstanbul’u sürreal bir perspektifle aktardığı Flatland fotoğraf serisinin ardından Teksas, Arizona, New Mexico ve Kaliforniya dahil olmak üzere ABD’de yaptığı çekimlerden oluşan Flatland II serisine imza attı. Büyüktaş’ın bu seriyle dünya çapında ses getirdiğini de eklememizde fayda var.



Flatland II’daki her bir fotoğraf için, drone ile havadan 18-20 çekim yapılmış. Daha sonra bu kareler dijital yöntemlerle birleştirilmiş ve ufuk çizgisine yer vermeksizin yukarıya, sonsuzluğa doğru kıvrılan manzara fotoğrafları elde edilmiş. Büyüktaş’ın ilham kaynağı ise Edwin Abbott’ın 19. Yüzyıla ait, Düzlemler Ülkesi ya da özgün adıyla Flatland: A Romance of Many Dimensions adlı hicivli kitabı.

Büyüktaş’ın diğer çalışmalarını görmek için Facebook sayfasına uğrayabilirsiniz.

Görsel: Aydın Büyüktaş