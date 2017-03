Austin'de Tek Gecelik Festival: MTV Woodies Müzik Ödülleri [SXSW 2017]

MTVU'nun düzenlediği ve öğrencilerin oylarıyla belirlenen Woodies Ödülleri, SXSW kapsamında Austin'de düzenlendi.

MTV çatısı altında bulunan ve özellikle üniversite ile lise öğrencilerine yayın yapan MTVU, her altı ayda bir Woodies Ödüllerini düzenliyor ve her yaştan gencim bir araya gelebileceği büyük bir eğlence yaratıyor. Woodies'i cazip kılan birkaç büyük etken var. Bunların başlıcaları; üniversite ve lise öğrencilerinin de katılabiliyor olması, etkinliğin makul saatte sonlanması, canlı yayın deneyimi ve sunucularıyla ünlüleriyle tam anlamıyla bir ödül töreni olması.

2017 Woodies Ödülleri, 16 Mart'ta Texas eyaletinin Austin şehrinde düzenlendi. SXSW'e katılan ve yaka kartı olan herkesin katılabildiği etkinlik aynı zamanda şehir sakinlerini de ağırlıyor. İçeriye girerken yaka kartı olanlar ve olmayanlar olarak iki farklı sıra olsa da içeride herkes eşitleniyor. SXSW sırasında birçok mekan SXSW yaka kartı olanlara özel etkinlik düzenliyor. Kimi yerler ise yaka kartı aramadan herkesi kabul ediyor. Bu kırılma içinde de MTV Woodies'in atmosferi adeta tüm şehri yerlisiyle uzun yollardan gelenleriyle tek celsede kucaklıyor.

MTV Woodies ödülleri 18:00'de başlayıp 23:00'te bitmek üzere planlanmış. Böylece etkinliğin ilk saatlerinde indie-pop, electropop türlerinde müzik yapan Muna ve PVRIS sahne aldı. Bu saatler daha çok insanların gün batımının ve Austin'in yarasalarının rahatça tadını çıkarabilmesi için planlanmıştı.

Gündüz kuşağının sunucuları Terrence J ve Nessa, performans aralarında esprileri ve konuşmalarıyla katılımcıları dinç tutarken, sürekli olarak yapılan ücretsiz su anonsu da dikkatimi çekti. Bileklikle birlikte tanınan üç içecek hakkına dahil olmayan ve dehidre olanların kolayca suya erişmesi festivalin kalitesini de yükseltti. Bibi Bourelly'nin sahneye çıkmasıyla birlikteyse sahne indie-pop'tan soul ve R&B'ye devredildi.

Bibi Bourelly'den sonra sahnede sadece hip hop yer aldı. Young M.A. ve D.R.A.M.'in performanslarıyla birlikte artık saatler 22:00 olmuş ve Rick Ross'un sunuculuğunda Woodies ödülleri başlamaya hazırdı. MTV'den canlı yayınlanan Woodies, bu yönüyle de festival katılımcıların canlı yayında olma hissini tecrübe etmesine ön ayak oldu. Çünkü Rick Ross sunuma başlarken önüne spot ışıkları tutuluyor, reklam arasına girildiğinde performanslar sona eriyor ve kalabalığı ayakta tutacak parçalar çalınıyordu. Yayına girmeden önceki 15 saniye öncesinde duyuru yapılması, kalabalığa yayına girerken çeşitli yönergeler verilmesi de cabası. Ve tüm bunları o an şehirde olup Woodies'in sırasına giren herkesin yaşayabilmesi ödül gecesinin en güzel dokunuşu oluyor.

Rick Ross, Woodie ödüllerini kazananları birer birer açıklarken her bir isimin arasında bir de performans ekleniyordu. Bir saatlik ödül töreni içerisinde Desiigner, Jidenna, Khalid, Lil Yachty, D.R.A.M. ve Starley birer parçalık performanslarla sahne aldı. Kalabalığın içinde MTV Woodies'i Grammy Ödülleriyle karşılaştıranları duydum. Grammy'nin ölçeği ve sunduğu saygınlık bir yana yaşattığı deneyim açısından bir eksikliğini hissetmeyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Bu yönüyle de MTV Woodies, hedeflediği üniversite gençliğine başarıyla dokunan bir ödül töreni. Öte yandan Atlanta rap'inin ve trap ile harmanlanan hip hop'ın ABD'deki müthiş yükselişine de tanıklık ettim.

MTV, YouTube hesabına Woodies'deki performansların neredeyse tamamını yükledi. Aşağıdaki oynatma listesinden tamamını izleyebilirsiniz. Üniversite ve lise öğrencilerinin oylarıyla belirlenen Woodies Ödüllerinin kazananları ise:

woodie of the year: The Chainsmokers

woodie to watch: Khalid

cover woodie: Ed Sheeran "Touch" (Little Mix)

songwriter of the year: PARTYNEXTDOOR



Görsel: Bigumigu