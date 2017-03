Apple'dan Kırmızı iPhone 7 ve 7 Plus

Apple, (PRODUCT)RED isimli yeni iPhone'uyla elde edilecek gelirin bir kısmını HIV/AIDS'siz bir gelecek için Global Fund'a bağışlayacak.

Apple, bugün yaptığı açıklamayla iPhone 7 ve 7 Plus için yeni bir renk seçeneği açıkladı. (PRODUCT)RED Special Edition isimli bir ürünün donanımı diğer iPhone 7 ve 7 Plus'larla aynı olmakla birlikte temel farkı kırmızı renge sahip olması ve satışından elde edilen gelirin bir kısmını HIV/AIDS ile mücadeleye bağışlaması.

10 yıldan uzun süredir devam eden Apple ve (RED) ortaklığının son meyvesi olan iPhone 7 ve 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition, 24 Mart'ta Türkiye saatiyle 18:01'de siparişe açılacak. (PRODUCT)RED kod ismiyle satışa sunulan ürünler, Apple'ın mobildeki neredeyse tüm ürünlerini kapsıyor. Hazırlanan özel sayfa ile bu ürünler listelenirken ortaklığın kökeni iPod nano'ya kadar uzanıyor.

Şu ana kadar The Global Fund'a 130 milyon dolardan fazla bağış yapan Apple bu sayede Gana, Lesotho, Rwanda, Günay Afrika, Svaziland, Tanzanya, Kenya and Zambia gibi ülkelerdeki AIDS oranlarının düşürülmesine katkı sağladı. Bu özel iPhone'un diğer iPhone 7 ve 7 Plus'lara oranla herhangi bir fiyat farkı bulunmuyor. Aynı fiyattan satışa çıkacak olan bu ürünün kırmızı rengi de dünyanın karşılaştığı büyük sorunlardan birine karşı destek sağlamanın göstergesi oluyor.

Apple, her satıştan elde edilen gelirin bir bölümünü The Global Fund'a bağışladığını söylerke tam bir değer belirtmese de 2006'da kurulan (RED) tarafından toplamda 465 milyon dolar The Global Fund'a aktarılmış ve bunun 130 milyon dolarını Apple bağışlamış. iPhone 7 ve 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition'ın ürün sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Görsel: Apple