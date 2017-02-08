Akıllı Telefonla Çalışan Taşınabilir Pikap

Yves Behar’ın tasarımı LOVE, “dünyanın ilk akıllı pikabı” sloganıyla Kickstarter’da fonlanıyor.

LOVE, plaklardaki kayıtların samimiyetini ve kalitesini koruyan, tıpkı gramofonda olduğu gibi hışırtıları ve sesteki patlamaları da seslendiren modern bir pikap. O özlem duyduğumuz analog müzik deneyimine has bütün özellikler kulağınıza geliyor. LOVE’ın tek amacı, bu köklü müzik dinleme deneyimine günümüz teknolojisinden de bir şeyler eklemek; plaklarla olan etkileşim biçimimizi değiştirmek ve pratikleştirmek.

Bluetooth ve Wi-Fi bağlantı özelikleri olan LOVE, mobil uygulama aracılığıyla yönetilebiliyor. Akıllı telefon aracılığıyla parçalar arasında geçiş, tekrarlama, ses kontrolü ve hatta RPM (dakikadaki devir sayısı) hızı değiştirmek, albüm kapağını görmek mümkün. Elbette kullanıcı dilerse mobil uygulamayı yüklemeden de pikabı kullanabiliyor. Akıllı telefonla kontrol edilebilen ilk gelişmiş pikap olduğu vurgulanan LOVE, sloganıyla Kickstarter’da fonlanıyor.

LOVE her boyutta plakla uyumlu. Taraması ve hızı belirlemesi için plağı LOVE’ın tabanına yerleştirmeniz yeterli. Diyelim ki plaktaki 3. parçayı dinlemek istiyorsunuz, o halde LOVE’in tepesindeki düğmeye 3 kez basarak 3. parçayı seçebilirsiniz veya mobil uygulama aracılığıyla 3. parçaya ilerleyebilirsiniz.

Bluetooth ya da Wi-Fi aracılığıyla LOVE; hoparlörlere, kulaklıklara, çok odalı ses sistemlerine kablosuz olarak bağlanabiliyor. Ayrıca 3.5mm kablo girişi veya RCA Bluetooth adatörü ile kablolu olarak da cihazlara bağlanabiliyor.

LOVE pikap, geçtiğimiz ay Superflex'in güçlendirilmiş kıyafetleri için yapacağı çalışmalarından bahsettiğimiz İsviçreli tasarımcı Yves Behar tarafından yaratıldı. Dünyanın en tanınmış endüstriyel tasarımcıları arasında yer alan -aynı zamanda fuseproject'in kurucusu ve CEO'su- Behar’a daha önce Le Cube S ve Samsung S9W Curved TV projeleriyle de yer vermiştik.





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Görsel: Kickstarter.com