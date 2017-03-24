Akıllı Saat İçin Akıllı Pano

Samsung Gear S3 tanıtımı için Tel Aviv'deki otobüs durağına yerleştirilen reklam panosu; klasik bir saat reklamı gibi görünürken, canlı video yayını ile durakta bekleyenlerle etkileşim sağladı.

Leo Burnett Tel Aviv; Samsung Gear S3'ü tanıtmak için dikkat çekici bir açık hava çalışması hazırladı. Daha önce haberini yaptığımız, yanında sigara içilince öksüren panoya benzer bir mantıktaki çalışmada Tel Aviv'de işlek bir otobüs durağına yerleştirilen reklam panosu durakta bekleyenlerin sohbetlerine kulak kabartırken onlarla etkileşime geçerek Samsung Gear S3'ü tanıttı.

Samsung Gear S3'ün en önemli özelliklerinden biri saatin son teknoloji bir akıllı saat görünümünde olmaması. Saatseverlere hitap edecek, şık, klasik ve güzel bir saat görünümünde. Tasarımın sadeliği ve ilk bakışta akıllı saat gibi görünmemesi Le Burnett'i bu noktayı vurgulayacak bir iş yapmaya itmiş.

Gear S3'ün şık görüntüsünü anlatmak için bir poster yaratılmış. Poster klasik saat reklamı gibi: Çekici bir adam, şık bir saat. Adam saati gösteren bir poz vermiş, gözleri kısık, bize bakıyor. Postere ilk bakışta o pahalı saatlerden birinin reklamı gibi düşünülmesi için altına bir de "Frontier" isimli sahte bir markanın logosu konmuş. Ama tabii konu akıllı bir saat olunca, elbette ki işin içine bir teknoloji girmiş.

Poster için kullanılan pano, aslında dijital bir pano. Arka tarafta hazırlanan görüntüyü canlı olarak yansıtıyor. Dolayısıyla mankenimiz de aslında fotoğraf değil, o pozu almış sette bekleyen bir abi. Durakta bekleyenlerin telefonu çaldıkça kulak kabartıyor, laf atıyor, konuşmalarına giriyor, saatin özelliklerinden bahsediyor. Böylece o klasik saat posteri hayata gelerek akıllı bir saat reklamına dönüşüyor.

Künye:

Reklam Ajansı: Leo Burnett, Tel Aviv, İsrail

CEO: Adam Polachek

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Ami Alush

Reklam Yazarı: Oren Ben-Naim, Oded Zur

Sanat Yönetmeni: Meital Miller, Raphael Nattiv

Yapımcı: Menny Zarhia

Müşteri Direktörü: Limor Michaeli

Müşteri Temsilcisi: Tseela Freund

Görsel: YouTube