Ahşap Sosyal Medya Güncellemeleriyle Duyurulan Ahşap 2CV

Citroën'in ikonik 2CV modelinin ahşap kopyasının Citroën Origins'te sergilenmesini duyurmak için ahşaptan sosyal medya duyuruları hazırlandı.

Her şeyi dijitalleştiği bir çağda bile yaşıyor olsak; el becerisi biraz da tutku ve delilikle birleşince ortaya muazzam sonuçlar çıkıyor. Örneğin, emekli marangoz Michel Robillard'ın 6 senelik çalışmasının ürünü olan tahtadan Citroën 2CV.

Robillard'ın elma, armut ve kiraz ağaçlarından yaptığı 2CV, Citroën'in 1948-90 yılları arasında yollarda olan en ikonik modelin ahşap bir kopyası olmakla kalmıyor, aynı zamanda 3CV modelinden alınmış motoru ve aksamıyla gayet de yolda gidebilen bir otomobil.

İş böyle bir deli işi olunca, Citroën de buna kayıtsız kalamamış tabii. BETC bünyesindeki yeni ajansı TRACTION ile yaptığı ilk iş birliği sonucunda bu tahta araca hak ettiği prim yine tahta bir kampanyayla verilmiş. 21 Ağustos itibariyle Citroën'in dijital olarak köklerini ve tarihini sergilediği Citroën Origins sitesine alınmasına karar verilen tahta 2CV (2CV en Bois / #Wooden2CV), artık Citroën'in tarih boyunca yarattığı pek çok simgeleşmiş otomobil arasında yer alıyor. Bu sanal müze üzerinden 2CV en Bois "modeline" ulaşabiliyor, model hakkında bilgi alabiliyorsunuz.



Bu gelişmeyi kutlamak ve sosyal medyada duyurmak için de yine tahta ön plana çıkarılmış. Bu hafta boyunca her gün, profil ve kapak fotoğrafları ve sosyal medya postları tahtadan yapılmış olarak çıkacak. Bunun için de tanınmış marangoz Pascal Arlot ile çalışılmış ve Citroën logosu tahta üzerinde yeniden yaratılmış.





Künye:

Reklamveren: Citroën

Reklam Ajansı: TRACTION

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Stephane Xiberras

Yaratıcı Yönetmen: Nicolas Lautier

Yaratıcı Ekip: Julien Vergne, Alexandre Girod

Sanat Yönetmeni Asistanı: Marie Glotin

Yönetmen: Augustin Lacape

Görsel: Citroën - Citroën France