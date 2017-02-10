50 Bin Yıllık Kauri Ahşabıyla Yapılan Masa

İtalyan mimar Renzo Piano'nun tasarımı olan Earth, dünya sorunlarına sembolik bir anlam getiriyor.

11 Eylül 2001'de gerçekleşen İkiz Kuleler saldırısını sembolize eden bir çalışma olan Earth, İtalyan tasarım firması Riva 1920'den mimar Renzo Piano'nun tasarım imzasına sahip. Masanın ayak tarafı, İkiz Kuleler'in yıkıldığı zaman oluşan molozlarda yer alan çubuklara bir göndermede bulunuyor.

Yeni Zelanda bataklıklarında korunan ve 50 bin yıllık olan Kauri ahşabından tasarlanan Earth, parçaların dizilim şekliyle dünyayı simgeliyor. Berrak reçine yardımıyla yerleştirilmiş olan parçalar birçok anlam barındırıyor. Bu temel anlamlar; ön yargıların, sınıf ve ırk ayrımının olmadığı, barış içerisinde yaşanabilecek bir dünya hayali şeklinde sıralanabilir.

2016'da tasarlanan Earth, saldırı sonrasında hayatını kaybeden İtalyan-Amerikan itfaiyecilerin çocukları için para toplamak üzere müzayedeye alınıyor ve açık artırmayla yaklaşık 200.000 dolara satılıyor. Earth, Eylül 2016'da Westfield Dünya Ticaret Merkezi alışveriş merkezinin yeniden açılmasının bir parçası olarak başlatılan Eataly Downtown New York'un gıda mağazasının girişine kuruluyor.

Görsel: Riva 1920, Interior Design

