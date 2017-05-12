2017'nin En İyi Anneler Günü İşleri

14 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Günü için hazırlanan en iyi filmleri derledik.

Anne olmak, insanın içinde sevgi ve şefkatle yeşerttiği tüm duygulara karşılık olan bir durum. Sevinciyle üzüntüsüyle insanın kendi kadar değer verdiği canlıların, evlatların yaşamına tanık olmak annelik. Mayıs ayının 2. Pazar günü de tüm bu güzel hisler ve içinde anneliği hissedenler için Anneler Günü olarak kutlanıyor.

Anneler Günü'nün anlamı geçtiğimiz yıllarda annenize bir hediye alın, annenizi sevdiğinizi göstermek için mutfak robotu alın gibi tüketim odaklı mesajlar içeren kampanyalar çevresinde şekilleniyordu. Anneliğin metalaştırılmasına karşı olarak bu yıl birçok marka ve ajans, hediye odaklı mesajlar yerine anneliği, sevgiyi ve ana-evlat ilişkisini işleyen filmler hazırladı. Farklı açılardan bu mesajları vererek Anneler Günü'nü kutlayan işleri derledik.

Annelerin Bıraktığı İzler

Anneler Günü yaklaşırken markalar birbiri ardına Anneler Günü reklamları yayınlıyor. Ancak bu reklamlar arasında genelde göz ardı edilen, unutulan bir kesim var. Annesini kaybetmiş olan insanların o güne dair duyguları, herkes coşkuyla kutlarken hissettikleri hüzün, annelerine olan özlemleri çoğunlukla değinilen bir konu değil. Daha önce de özel günlere farklı yaklaşan filmleriyle dikkati çeken American Greetings "Give Meaning" kampanyası çerçevesinde MullenLowe tarafından hazırlanan "Tattoo" adlı filmiyle, tam olarak bu insanları anlatıyor.



Annen Arayınca Açmadığın Oluyor Mu?

Annelerimiz aradığında "sonra ararım" diye düşünüp sessize almak ya da o an neyle meşgulsek ona devam edip telefonu yanıtlamamak bazen yapabildiğimiz şeyler. Oysa tersi pek sık olmuyor, anneler "Ay üff bu da ne arıyor şimdi, demin konuştuk ya" demiyor çocukları için pek. Vodafone da Anneler Günü filminde bu iç görüden hareket etmiş ve açmadığımız anne telefonları için biraz içimizi burkmuş.



Petlas'tan Tüm Yarışların Anası

Petlas ve reklam ajansı Havas İstanbul, bu Anneler Günü için "Tüm Yarışların Anası" isimli bir reklam filmi (hatta sosyal deney demek daha doğru olabilir) hazırladı. Dijitalde ve televizyonda yayına giren film; yarış sürücülerinin annelerine kopilotluk yaptırırken hem eğlendiriyor, hem de önemli bir sosyal sorumluluk mesajı veriyor.



Anneler Günü'nde Hediyenizi Feda Edin

Savaş bölgelerinde kalmış çocuklar ve anneleri için çalışan War Child kuruluşunun reklam ajansı john st. tarafından hazırlanan Anneler Günü filmi, kadınların anne olduğunda feda ettiği alışkanlıklar ve düzenler üzerinden gayesini aktarıyor. Kutsal annelik imajları yerine anneliğin acısıyla tatlısıyla gerçekliğini gösteren film sonunda ise Anneler Günü'nde kötü hediyeler almak yerine aileyi bilgilendirip hatta hediyelerden vazgeçip War Child'a bağış yaparak daha zor koşullar altındaki bir anne ve çocuğa yardım edelim mesajını veriyor.

Ford Kamyonun Hastası, Yolların Ustası Halime Teyze

Ford Trucks ve reklam ajansı Tick Tock Boom, Anneler Günü için Evlatlarınız Bize Emanet isimli bir Anneler Günü filmi hazırladı. Annelerin çocuklarıyla duydukları gururu ve evlat sevgisini vurgulayan film; yer yer güldüren öğelerle bezeli olsa da oldukça duygusal bir film. Bir kamyon şoförünün yolda yürüyen tatlı bir teyze görmesiyle başlıyor. Teyzeyi gideceği yere bırakmayı öneren şoför, teyzenin kamyonuna binmesiyle ufak çaplı bir şok yaşıyor zira teyze, kamyonlar hakkında son derece bilgili. Ve kısa film tadında ilerleyen kurgu mesajını duygusal bir dille iletiyor.

Anneler Günü'nde Bir Sosyal Deney Daha... Mı?

Anneler Günü'nde çeşit çeşit işler geliyor markalardan, çoğunluğunda da yoğun bir duygusallık haliyle. Sosyal deneyler bu iş için biçilmiş kaftan elbette; annesini uzun zamandır görmeyip kahraman markamız sayesinde onlarla buluşanlar, annesini kokusundan tanıyan çocuklar gibi gibi... Çiçek teslimat ağı Interflora da bu furyaya katılmış ve Anneler Günü için bir sosyal deney yapmış ama bu seferki tam tahmin ettiğiniz gibi bir deney değil! Brandhouse tarafından yaratılan ve “The Great Mom Experiment" (Büyük Anne Deneyi) adını taşıyan 3 dakikalık film; klasik bir sosyal deney filmi gibi başlıyor ve etkili bir önermeyle sonlanıyor.

Evlat Sevgisini Patili Canlarla Paylaşanların da Anneler Günü

Whiskas'ın Karbonat ile birlikte hazırladığı Anneler Günü filmleri Nevin Hanım'ın ve Aynur Hanım hikayesini anlatıyor. Filmler aracılığıyla Whiskas, patili dostlarına kol kanat geren içinde annelik sevgisini barındıran, konum ve mekan ayırmadan yardım edebildiği canlıların sorumluluğunu alan herkesin Anneler Günü'nü kutluyor.



Anneler Hep Bekler, Ama Sen Bekletme

Annelerin çocuklarının varlığının ilk anından beri bir bekleyiş içinde olduğu iç görüsünden yola çıkan AnadoluJet ve Alafortanfoni, Anneler Günü için Anneler Bekler, Bekletme! isimli reklam filmi ve cömert bir kampanya hazırladı. Anneler çocuklarının doğmasını, ilk adımlarını, ilk sözcüklerini, mezun olmalarını, telefon açmasını, düğününü bekliyor. Evlatlarının yaptığı her şeyi büyük bir heyecan ve merakla bekleyen anneler, elbette Anneler Günü'nü de bekliyor. AnadoluJet'in filmi ise bekleyen annelere hediye değil evlat kavuşturmak üzerine kurulu.

Görsel: AnadoluJet