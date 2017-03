2017'nin Tasarım ve İnovasyon Trendleri [SXSW 2017]

Tasarım ve inovasyon odaklı danışmaklık hizmeti veren Fjord, 2017 trend raporunu SXSW'te anlattı.

İstanbul da dahil olmak üzere 5 kıtada ofisi olan Fjord'dan Tanarra Schneider, SXSW 2017'de 8 ana maddede grupladıkları 2017 Trends raporunu anlattı. Yıl boyunca konuşacağımız teknolojiler ve tasarım dinamiklerini inceleyen Fjord'un trend raporu bu teknolojileri anlamayı ve geleceğini görmeyi kolaylaştıran bir rehber niteliğinde.

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin yansımalarından sosyal medya kullanım alışkanlıklarımıza geniş bir yelpazede dijital yaşamla iç içe geçenler için 2017 Trends, geniş bir yelpazede gelecek öngörüleri sunuyor. Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.

1- Ephemeral Stories (Gündelik Hikayeler)

2017'de sponsorlu içerikler evrilerek tüketiciler arasında durmak bilmeyen bir iletişim akışına dönüşecek.

2- Shiny API People (Parlak API İnsanları)

2017'de organizasyonlar daha fazla insan odaklı olmak için kendilerini yeniden şekillendirecek. Bunu yaparken de kendilerini daha geniş ökçeklendirecek ve dijital tasarımın pratik ile prensiplerini içselleştirecek.

3- Blurred Reality (Bulanık Gerçeklik)

2016 sanal gerçekliği ve artırılmış gerçekliği konuştuğumuz bir yıl iken 2017 Pokémon GO'nun karma gerçeklik (Mixed Reality) kavramıyla birlikte artık tüm bu kavramların ötesinde bir noktaya geldik. 2017'de karma gerçeklik ana akıma dönüşecek ve markalar bu durumda kendilerini farklı sayılarda deneyimler kurgulamak ve gerçekliğin her aşamasında etkileşim yaratacak.

4- World on Wheels (Tekerlekler üzerindeki Dünya)

Otonom araçların hayatın içine girdiği 2017'de markalar otomobillerin de mobil yaşamın bir parçası olmasıyla yeni nesil mobil servisleri keşfedecek. Üreticiler ise kendilerini sadece otonom araç endüstrisinin bir noktasına çalışan birim olarak değil ekosistemin bir parçası olarak konumlandırmalı.

5- Homes Without Boundaries (Sınırları olmayan evler)

Akıllı ev tanımıyla da iç içe geçen 2016'dan sonra 2017'de üreticiler cihaz odaklı stratejilerin ötesine geçerek birbirinden farklı ev sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ev deneyimlerini değerlendirmeli.

6- Hourglass Brands (Kum Saati Markalar)

2017'de orta ölçekli markaların durup düşünerek büyümeye veya küçülmeye karar vermesi gerekecek. Orta ölçekli markaların sıklığı giderek daralıyor ve nicel olarak azalıyor.

7- Me, Myself and AI (Ben, kendim ve yapay zeka)

2017'de yapay zeka üzerine yapılan çalışmalar hızlanacak ve şirketlerin tasarım süreçlerinin bir parçası olacak. Bu da makine öğrenmenin kendini geliştirme ivmesini artıracak ve gelecek nesillerin dijital servislerinin temeli olacak daha duygusal ve zeki örnekler oraya çıkacak.

8- Unintended Consequences (İstemsiz Sonuçlar)

2017'de tüketiciler ve medya şirketleri organizasyonların eylemlerinin etkileri ve sonuçlarıyla daha çok yüz yüze gelecek. Enstitüler çalışmalarını yürütürken sadece tüketici deneyimi ve çalışan deneyimine değil bunlara ek olarak sosyal deneyime de odaklanarak eylemlerin istenmeyen sonuçlar doğurmasına karşı onları korumaya çalışacak.

