​Mobil Uygulamadan Temizlenebilen Küre Tuvalet

Zahary Gancheff'in Roca için tasarladığı akıllı küre tuvalet, mobil uygulama üzerinden verilen komutlarla kendi kendini temizleyebiliyor.

Banyo ürünleri üreten İspanyol marka Roca için tasarlanan akıllı tuvalet, yalnızca görünüm olarak değil, işlevleri açısından da alışılmış tuvalet tasarımlarına meydan okuyor.



Bulgar endüstriyel tasarımcı Zahary Gancheff tarafından yaratılan SmartTeflon toilet adlı konsept tasarım, kapağı kapandığında dışarıdan tuvalet olduğunu dahi belli etmeyen heykelsi bir görünüme sahip. Klasik tuvaletlerdeki beyaz porselenin yerini akıllı tuvalette siyah teflon malzeme almış. Teflon kullanılmasının nedeni, teflonun leke ve kir tutmaması. Dolayısıyla su, deterjan ve diğer kimyasalların kullanımını azaltarak sürdürülebilir bir model yaratılmak istenmiş. Teflon tuvaletin kendi kendini temizleyebilme yeteneği ise yine kendini kendini temizleyebilen pek çok tuvalete göre bir adım önde. Çünkü küre tuvalet yalnızca iç haznesini değil dış kısmını da temizleyebiliyor. Mobil uygulamayla dış sifon aktif hale getirilebiliyor. Dış kısmı temizleyen su, zemindeki gider aracılığıyla akıp gidiyor. Dolayısıyla hijyene önem veren bünyeler için tam bir iç rahatlığı sunuyor. Mobil uygulamada; ısıtma, sifon, kendi kendini temizleme özelliği için zaman ayarı ve kilitleme gibi menü seçenekleri var.



Görsel: Behance