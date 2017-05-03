Yeşilçam Aktörlerinin Kariyerlerine Zaman Tüneli

Selahattin Birgül, canlandırdıkları roller eşliğinde Yeşilçam oyuncularının yıllar içinde geçirdikleri değişimi Zaman Tüneli adlı illüstrasyon projesiyle ortaya koyuyor.

Daha önce minimalist Türk Sineması afişleri ve Yeşilçam yıldızı Minion'lar projeleriyle Bigumigu'ya konuk olan Selahattin Birgül bu defa Zaman Tüneli adlı projesiyle Türk sinemasının efsanelerine dokunuyor.

Zaman Tüneli projesi yaklaşık 2 yıl önce doğmuş. Selahattin Birgül, fikrin Tarık Akan’ı gözlemlerken doğduğunu belirtiyor. Tarık Akan’ın Hababam Sınıfı’ndaki Damat Ferit rolünden Deli Deli Olma filmindeki Mişka karakterine uzanan süreçteki fiziksel değişimi dikkatini çekince bunu çizime dökerek iyi bir hikaye yaratabileceğini düşünmüş.

Selahattin Birgül’ün iki gün önce tamamladığı Zaman Tüneli projesinin çizim süreci üç hafta sürmüş. Seride Şener Şen, Kemal Sunal, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın yer alıyor. Türkan Şoray’ı da dahil etmeyi düşünmüş ancak daha sonra kadın ustalardan ayrı bir seri hazırlamaya karar vermiş.

Görsel: Facebook, Behance