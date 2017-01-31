Yaya Yollarını Canlandıran Murallar

Roadsworth, yolları birer sahneye çeviriyor ve sokaklar renkleniyor.

Peter Gibson, 2001 sonbaharında Montreal sokaklarını boyamaya başladı. Başlarda şehirde daha fazla bisiklet yolu olması isteğini ve genel olarak otomobil kültürü sorunu üzerine giderek çalışmalar yapan sanatçı, sokak işaretleri etrafında bir dil geliştirmeyi başarıyor. Kentsel peyzajda şablon temelli olarak bir teknik kullanıyor.

2001 yılında başlayan macera hâlâ devam ediyor. Roadsworth, çizmeye devam ediyor. İnternet sitesinde ve Instagram'da tüm çalışmaları görebilmek mümkün.

Duvar, kaldırım, cadde... Sokağın her alanına işleyen bir çalışma serisi olan Roadsworth'ün alametifarikaları; renkli ve tamamlayıcı bir unsur olarak mizahi olması. Çalışmalarının genelinde renk ve perspektif hâkim. Bir nevi yaya yollarının renklenmiş ve karakter kazanmış hallerini resmeden Gibson'ın işlerinin düzgün anatomiyle görülmesi için tek bir noktadan bakmak gerekiyor. Bu optik yanılsamayla da sokakları renklendirirken düşündürüyor. Aynı ivmeyle hayat bu kadar renkli midir bilinmez ama baktığımız, geçtiğimiz, yürüdüğümüz yerler renklenmeye devam ediyor.

Görsel: Roadsworth