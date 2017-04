Uzak Gezegenleri Anımsatan Buzsuz İzlanda Manzaraları

Attyla Studio tarafından drone'la çekilen İzlanda görüntüleri, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gerçeküstü bir gezegeni anımsatıyor.

Sinematograf Damian Kwasnik, dünyanın farklı noktalarındaki turistik gezilerini kısa filmlere dönüştürüyor. 3 ay önce Ski Lanka seyahati için bir kısa film hazırlayan Kwasnik geçtiğimiz hafta yayınladığı İzlanda videosuyla kendi çıtasını yukarı taşıdı.

Attyla Studio ismiyle çalışmalarına devam eden Kwasnik'in Iceland Montage isimli videosu Kuzeyli adayı bambaşka bir çehreyle yansıtıyor. Adeta hepimizin küçük şehirleriyle, mutlu insanlarıyla, düşük suç oranıyla, Sigur Rós'la, Björk'le bildiği İzlanda bu kez bilim kurgu filmlerinden çıkmış Dünya dışı toprakları anımsatıyor.

Aşina olduğu ve hatta belki de kimilerimizin duymaktan yorulabileceği İzlanda kültürü, Attyla Studio'nun DJI Inspire 2 drone'u ve Dead Can Dance'in The Host of Seraphim parçasıyla birleşince bambaşka bir temaya kavuşuyor. Ve adanın büyülü manzarası gözlerimizle buluşuyor.



Görsel: Vimeo