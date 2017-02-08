Türkiye'de Teknoloji Girişimlerine 2 Milyon TL Fon Toplandı

Teknoloji odaklı girişimlerin fonlandığı Arıkovanı platformu, bugüne kadar toplamda aldığı 1 milyon 920 bin TL'lik desteği infografikle anlatıyor.

Fikirlerini hayata geçirmek isteyenler bunu gerçeğe dönüştürmek için kitlesel fonlama platformları uzun süredir çalışan bir model olarak öne çıkıyor. Bu platformlarla fikirlerini toplu üretim aşamasına getirebiliyorlar. Dünyada oldukça yaygın olan kitlesel fonlama sistemini ülkemizde de geliştirmeyi amaçlayan Turkcell, Arıkovanı platformuyla bu ekosistemi yerelde de geliştiriyor. Bugüne kadar 18 farklı girişim, Arıkovanı'ndan faydalandı ve toplamda 1 milyon 920 bin TL topladı. Şimdi de Turkcell, Arıkovanı'nın bir yıllık yolculuğunu bir infografikle anlatıyor.

Toplamda 11 bin destekçi ile kaynak sağlama oranının %75'e ulaştığı Arıkovanı platformu, Türkiye'de kitlesel fon kültürünü yaygınlaştırmayı amaç ediniyor. Arıkovanı sadece teknolojik girişimleri desteklemesiyle de diğer yerel kitlesel fonlama platformlarından ayrışıyor. Arıkovanı'na başvurular internet sitesi ya da uygulama üzerinden yapılabiliyor. Platforma gelen prototip aşamasındaki ürünler, Turkcell'in pazarlama ve mentorluk desteğiyle vitrine çıkıyor. Aynı zamanda Turkcell, bu girişimlerin ilk müşterisi oluyor ve ürünler için ön sipariş veriyor.

Arıkovanı'nda 60 gün süre ile vitrinde kalan girişimler, hedefledikleri miktara ulaşmaya çalışıyorlar. Eğer hedefe ulaşılmazsa toplanan para, destekçilere iade ediliyor. Hedefe ulaştığındaysa fon, girişimciye aktarılıyor.

Daha önce haberlerini yaptığımız otizmli çocuklar için geliştirilen ücretsiz eğitim uygulaması Otsimo ve görme engelliler için tasarlanan akıllı baston WeWalk gibi girişimler de Arıkovanı'nda fon desteği arayıp başarıya ulaşan girişimler olarak yerlerini alıyorlar.

Görsel: Turkcell

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