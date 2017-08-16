Bilgisayardan telefona tüm cihazları aynı anda şarj eden bilgisayar kılıfı LAER; özellikle dışarıda çalışanlar veya sık seyahate çıkanlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Teknoloji küçük ama can sıkan sorunlarıyla beraber geliyor. Bunların en başında da pil meselesi var. Dışarıdayken telefon ya da bilgisayarda beliren o "%10" ibaresi herkes için tanıdık bir an. Bu sorunu çözmek içinse koca koca yedek pilleri yanımızda taşımalar, bir sürü kablo ile gezmeler, bir şekilde şarj etmek için priz gözetmeler günümüzün bir rutini. Tüm bunlar yerine, cihazları aynı anda şarj edebilecek bir bilgisayar kılıfı iyi olmaz mıydı? Olurdu diyorsanız, LAER ile tanışın.

Londra merkezli bir girişim olan Arroe tarafından üretilen LAER, şık görünümlü bir dizüstü bilgisayar kılıfı. Tüm adaptör, şarj kablosu ve yedek pillerin yerine geçen, Bluetooth ile çalışabilen bir cihaz. Mac veya PC bilgisayarları, akıllı telefonları, giyilebilir teknoloji ürünlerini, USB üzerinden ya da kablosuz bağlanan tüm cihazları ve kendi iç pilini aynı anda şarj edebiliyor. Kullanıcılar özel uygulaması aracılığıyla pil seviyelerini görebiliyor, voltaj ayarlarını ve portların kontrolünü yapabiliyor. Üstelik, TrackR teknolojisi sayesinde izlenebiliyor, bu da kaybolma veya hırsızlığa karşı önemli bir destek görevi görüyor.

LAER'in önemli özelliklerinden biri de modüler yapısı. LAER'in iç katmanı kolaylıkla çıkarılıp uyumlu bir başka kılıfa veya çantaya yerleştirilebiliyor. Ayrıca, pil haznesine gün içinde taşımak istediğiniz ağırlığa göre batarya takabiliyorsunuz, böylece dilerseniz yanınızda daha fazla güç bulundurabiliyorsunuz. Üstelik bölgesel adaptörleri ile LAER; dünyanın her bölgesinde şarj sağlayabiliyor.

LAER'in özel kapanma sistemi bilgisayarınıza pratik ve hızlı erişim sağlıyor. Kılıf kullanım halinde değilken olabildiğine kompakt halde durmasına yardım ediyor. İkili mıknatıslı kapanma, şarj ve dinlenme modları arasında geçiş sağlayarak ihtiyaç durumunda bilgisayar bağlantıları için ek alan sunuyor.

Özel taşıma çantası sayesinde kolayca taşınabilen LAER; seyahatte olanlar için ya da dışarıda çalışanlar büyük bir kolaylık. Bunun yanı sıra tek bir giriş üzerinden çok cihaz şarj etmenizi sağlayabiliyor. Yani tüm cihazlarınız için ayrı priz bulmanız da gerekmiyor.

Şu an için Kickstarter üzerinde fonlanmakta olan LAER için hedefe ulaşılırsa 2018 Mart'ında teslimat planlanıyor.

Görsel: Kickstarter