ResQwalk ile Yürüyüş Yaparak Sokak Hayvanları için Fon Yaratın

ResQwalk, yaptığınız yürüyüşlerdeki mesafeyi paraya dönüştürüyor ve seçtiğiniz sokak hayvanları odaklı yardım kurumuna bağışlıyor.

Hayatını bir köpek ile paylaşanlar için yürüyüş yapmak günün rutinleri arasında yer alır. Hatta bu rutin, kahvaltı yapmak veya markete gitmek kadar sıradan bir hale bürünüyor. Hayvanlarla bu derece ikili iletişim kurmamışlar içinse çok kolay bir örnek var, herkesin empati kurabileceği; Pokémon GO. Yani bir amaç için yürüyüş yapmak artık eskisinden de daha meşru.

2014'te Indiegogo'da fonlanarak doğan ABD menşeli mobil uygulama ResQwalk da bu yürüyüşleri sokak hayvanları için çalışan yardım kuruluşlarına fon sağlayacak bir araca dönüştürüyor. ResQwalk, her ay ResQpool isimli havuzları için belirledikleri hedefi açıklıyor. Ve bu havuzun da bir sponsoru oluyor. Ay sonunda uygulamayı kullananlar havuzu doldurmayı başarırsa, o miktar da desteklenen kuruluşlar arasında bölüştürülüyor.

Android ve iOS cihazlarda çalışan ResQwalk, mesafe ile ilgili her aktivitede kullanılabilecek bir uygulama. Yürüyüş, koşu veya bisiklet gezisi fark etmiyor. Saatte 22.5 km'den yavaş yapılan tüm aktiviteler ResQwalk'un menzilinde yer alıyor. Bu yönüyle de yaz aşkımız Pokémon GO'yu anımsatmaya devam ediyor.

Pokémon GO'nun aksine, buradaki yürüyüşlerimiz dijital, oyun içi faydalar yerine elle tutulur bir fayda yaratıyor. Buna ek olarak da veritabanlarında henüz Türkiye bulunmasa da harita üzerinden çevredeki hayvan dostu park, veteriner, alışveriş mağazası, restoran, cafeleri listeleyen bir haritası var. Ki bu detay da hayatını -özellikle- bir köpekle paylaşanlar için günlük yaşamda büyük fark yaratabiliyor.

ResQwalk ile birlikte çalışmak isteyen yardım kuruluşlarının buradaki form üzerinden iletişime geçmesi de en hızlı çözüm olacaktır.

Şu ana kadar Kuzey Amerika'daki ResQwalk kullanıllanıcıları toplamda 10 milyon km yürümüş. Bu mesafelerle toplamda 131.638 dolar hayvanlara yardım eden kuruluşlara aktarılmış. Ve toplamda 3.800 yardım kuruluşuyla birlikte çalışılmış.

Görsel: ResQwalk, Barney Moss CC 2.0