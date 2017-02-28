Renault'nun Küçük Sporcusu Alpine A110'un İlk Görüntüleri

Renault daha önce konsept modellerle müjdelediği sporcusu Alpine'in üretim modelinin ilk görsellerini yayınladı.

Cenevre fuarı öncesi Renault'dan da bir bomba geldi. Markanın son birkaç yıldır yeniden hayata geçirmek istediği efsanevi spor markası Alpine'in üretim versiyonu A110 sonunda tanıtıldı. Alpine Renault markası altında bir model olarak değil, ayrı bir spor otomobil markası olarak konumlandırılıyor.

Porsche'nin ortadan motorlu 718 Cayman modeline rakip olarak görülen Alpine A110 da ortada konumlanmış bir motora sahip. Alpine A110'un motoruyla ilgili Renault henüz bir açıklama yapmadı. Aracın detayları Cenevre fuarında gerçekleşecek basın toplantısında açıklanacak.

Görseller: Groupe Renault