Müslüm Gürses'in Hayatını Anlatan Kısa Filmin Fragmanı Yayınlandı

Koff Animation, Zeki Müren'in hayatını işleyen kısa filminden sonra seriye Müslüm Gürses'le devam ediyor.

İki boyutlu animasyon stüdyosu Koff Animation, 2015'te yayınladığı Zeki isimli kısa filmiyle Anadolu Animasyon Yarışması'nda yarışmış ve büyük beğeni toplamıştı. Hatta Koff, 22 Kasım'da Facebook'ta yaptığı bir paylaşımla Zeki'nin devamına yönelik kamuoyu yoklaması da yapmıştı.

Şubat ayından beri ise Koff'un bu özgün serisine devam etme niyetinde olduğunu ve başrolünde Müslüm Gürses olacağını yine paylaşımlarından seziyorduk. Ve yaratılan tüm bu heyecanın sonunda Koff, 27 Şubat'ta kısa filmin fragmanını yayınladı. 3 Mart'ta, yani Müslüm Gürses'in ölüm yıldönümünde yayınlanacak olan film de, sanatçıyı hem kariyeri hem de karakteriyle bir kez daha hatırlamamızı sağlayacak.

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Görsel: Koff Animation