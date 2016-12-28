Kitap Kurtlarının Sosyal Ağı Kitap Dostum'da Ücretsiz Takas Yapılabiliyor

Kitap okuma alışkanlığını arttırmayı amaçlayan ücretsiz kitap takası uygulaması Kitap Dostum yayında.

Kullanıcılarına, "kitap önerileri almanın ve ücretsiz kargoyla kitap takası yapabilmenin en kolay ve en eğlenceli yolu" olmayı vadeden Kitap Dostum uygulaması yayına girdi. Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını attırabilmeyi amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi olarak doğan uygulamaya üye olmak ücretsiz.



Kitap Dostum uygulaması kitapseverlere 3 temel fayda sağlıyor:



1- Benzer kitap zevklerine sahip insanları bir araya getirmek,

2- Kullanıcının kitap zevkine uygun önerileri sunmak,

3- Ücretsiz kargoyla kitap takası hizmeti sunmak.

İnsanların kitap zevki parametresine göre sosyalleşebildiği bir platform oluşu onu hem diğer kitap uygulamalarına hem de diğer sosyal ağlara göre çok daha farklı bir noktaya taşıyor. Kullanıcılar uygulama aracılığıyla kitap, yazar veya yayınevleri hakkında fikir alışverişi yapabilecek ve uygulamanın içindeki Kitap Dostum Kütüphanesi'nden ücretsiz kitap takası yapabilecek.

Uygulamayı indirip kısa bir tarama yaptığımda popüler piyasa kitaplarının yanı sıra Katip Bartleby, Çavdar Tarlasında Çocuklar, Bitik Adam gibi eserlerin de yer aldığını gördüm. Kütüphane içindeki kitaplar, Kitap Dostum ekibi tarafından satın alınan ve de kitapseverlerin bağışladığı kitaplardan oluşuyormuş. Takas karşılığı alınan kitapların daha sonra ne olduğu konusu ise pek çok insan gibi benim de aklımı kurcaladı. Sık sorulan sorular listesinde “Takas karşılığında alınan kitaplar geri veriliyor mu?” sorusu var ve bu konuya şöyle açıklama getirilmiş: Takas karşılığı alınan kitapların yeni sahibi sizsiniz, geri vermenize gerek yok.”.

Tematik bir sosyal okuma ağı olarak adlandırabileceğimiz uygulama sayesinde kitapseverler, “Ücretsiz Kitap Asistanı”nda üyelik zorunluluğu olmadan almak istedikleri bir kitabı 275 binden fazla kitap arasından anında sorgulayabiliyor. Kullanıcı online kişisel kütüphanesinde, okumak istediği, takas etmek istediği kitapların, beğendiği yazar ve ilgi duyduğu yayınevlerinin listelerini oluşturabiliyor. Anlık mesajlaşma özelliği sayesinde kitap dostları birbirleri ile kitap, yazar veya yayınevleri hakkında görüşlerini paylaşabiliyor. Uygulama “Paylaşmak güzeldir” mottosuyla kitap paylaşımını, kitap okuma konusunda farkındalığı artırmayı ve Türkiye’nin en büyük dijital kütüphanesi olmayı hedefliyor.

Kitap Dostum'u App Store ve Google Play Store marketlerden ücretsiz indirebilirsiniz.



Görsel: Kitap Dostum