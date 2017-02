Kimse Çaresizce Sıkışıp Kalmak İstemez

Ford'un yeni reklamı günlük hayat içinde sıkıştığımız durumlar üzerinden Ford'un hayatımızı kolaylaştıran çözümlerini anlatıyor.

3 yıllık bir aradan sonra Ford; ana kuşakta değilse de Super Bowl 51 maçının hemen öncesinde yayına giren bir filmle Super Bowl'a geri döndü. Daha önceki ürün odaklı reklam anlayışının yerine daha imaja yönelik olan bu reklam filmi; Ford'un insanların hayatını kolaylaştıran teknoloji ve özelliklerine daha genel bir bakış sunuyor.

Nina Simone'un nefis parçası “I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free” eşliğinde ilerleyen 90 saniyelik film, "Go Further" (İleriye git) adını taşıyor. Film, hayat içerisinde sıkışmış hissettiğimiz o küçük anları bulup önümüze getiriyor. Küçük-büyük, kadın-erkek, kedi-insan herkese dair bir an var filmde. Anahtarımızı evde unutup kapıda kaldığımız o an gibi, tişörtümüz kafamızdan bir türlü çıkmadığındaki gibi, trafik kilit otomobilde sonsuz bir bekleyiş içinde kendimizi bulduğumuzdaki gibi ya da kafamızı soktuğumuz kutudan çıkaramadığımızdaki gibi... Böyle sıkışmışlık hissi yaratan, pek çok can sıkıcı, gündelik detay Ford'un reklam filminde bizi bekliyor. Seçilen anlar gayet de hayatın içinden, adeta "Evet yaa! Bana da olmuştu!" dedirtircesine tanıdık.

Filmde sıkışma durumları art arda sıralandıktan sonra oyuncu Bryan Carston'un seslendirdiği dış ses devreye giriyor ve sözü Ford'a getiriyor. Ford'un insanların sıkışmasını engellemek ve ileri gitmelerine yardım etmek için geliştirdiği çözüm ve teknolojilerden bahsediyor: "Kimse sıkışmayı sevmez. Bu nedenle Ford, size hayatta kolaylık sağlayacak yeni yollar geliştiriyor. Daha hızlı, daha kolay, daha iyi. Bugün ve yarın, biz ileriye gidiyoruz, siz de ileri gidebilin diye."

Öyle işte. Sevimli bir film. Markaya bağlanışı biraz havada kalmış olabilir ama sempatik. Kafayı kutuya sokmuş Maru özentisi bir kedi var bir kere, daha ne olsun?

Künye:

Reklamveren: Ford Motor Co.

Reklam Ajansı: GTB, Detroit

Yapım Şirketi: Annex Films

Kurgu: EWhitehouse Post

Post Prodüksiyon: MPC LDN

Görsel: YouTube