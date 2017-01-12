Işığın Yol Gösterdiği GIF'ler

Meksikalı sanatçı Daniel Barreto, Fire Spirals GIF isimli çalışmasında ışığın gökyüzündeki akışını görselleştiriyor.

Guadalajara doğumlu Boston merkezli sanatçı Daniel Barreto'nun ürettiği GIF'ler, doğada özgürce uçan ateş böceklerinin rotasını andırıyor. Işık ve ateşi bir döngü içerisinde muhafaza eden sanatçı, kimi zaman spiral kimi zaman da patika şeklindeki royalarla eserlerini kurguluyor.

Fire Sprials Gifs isimli serisi başrolünde ışık ve tekrar yer alırken yardımcı oyuncu olarak da doğa ve insan figürlerine yer veriyor. Daha önce de ormandaki minyatür evler işiyle yer verdiğimiz Daniel Barreto'yu tumblr, Instagram, Giphy ve Behance üzerinden takip edebilirsiniz.

Görsel: Daniel Barreto