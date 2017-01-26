HTC Vive ile Gerçek Zamanlı Projeksiyon Yansıtma

Harvey Moon ve Colin Parsons, sanal gerçeklik kumandalarının takip özelliğinden yola çıkarak deneysel bir çalışma yaptı.

Yeni medya alanında çalışmalar yapan iki sanatçı Harvey Moon ve Colin Parsons tarafından gerçekleştirilen hafta sonu projesi, sanal gerçeklik ekipmanlarında kullanılan takip mekanizmasının farklı araçlarla nasıl etkileşime gireceğini test ediyor.

HTC Vive'ın kontrol kumandasını takip için sahip olduğu sistemi hareketli objeler üzerine gerçek zamanlı projeksiyon yansıtma için kullanan iki sanatçı, birkaç bant ve kalibre edilmiş projektör yardımıyla bir hafta sonunda Vive'a yeni bir kimlik kazandırıyor. HTC Vive, sanal gerçeklik için kullanılırken kontrol kumandalarını odanın içerisine yerleştirilen alıcılar yardımıyla tespit ediyor ve odayı dijital olarak haritalıyor. Bu yöntemden yola çıkan sanatçılar da gerçek zamanlı ve dinamik projeksiyon teknolojilerine alternatif bir yöntemle katkı sağlıyor.

Görsel: YouTube