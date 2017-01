Herhangi Bir Şeye Tutkuyla Bağlanmak

Lüks spor salonu Equinox, 2016'da başlattığı çarpıcı kampanyasını, bu sene daha da sertleştirerek sürdürüyor ve insanları bir şeylere bağlanmaya çağırıyor.

Spor salonuna senelik üyelik alıp da sadece birkaç kez gidebilenlerin iyi bildiği gibi, bazı şeyler ama özellikle spor bağlılık ister, sebat ister, disiplin ister. İşte yüksek profilli spor salonu Equinox da reklam ajansı Wieden + Kennedy New York ile birlikte bu içgörüden yola çıkarak 2016 yılı için "Commit to something" (Bir şeye bağlan) kampanyasını hazırlamıştı. Kampanya; insanları (oldukça fit görünen insanları tabii) bir şeye ama herhangi bir şeye bağlanmaya çağırıyordu. Aktivist genç bir kadından çok kedili bir başkasına, bebeğini her yerde emziren bir anneden paraya tapan genç bir adama... Pek çok farklı kişilik ve farklı bağlılık türü; kampanyada moda fotoğrafı tarzında çekilmiş görseller ve bir spor salonu için alışılmadık bir üslup eşliğinde kendini gösteriyordu. Equinox ve W+K New York, 2017 için "Commit to something" sloganını ve mesajını koruyarak kampanyayı bir doz daha sertleştiriyor, sosyal konulara da eğiliyor.

Kendini sıradan bir spor salonundan çok ötesi olarak konumlayan Equinox'un yeni kampanyası da sıradan bir spor salonunkinden çok farklı. Equinox bağlandığımız şeylerin bizi biz yapan şeyler olduğunu söylüyor ve tutkularımız kimliğimizin önemli bir parçasıdır diyor. Markanın sloganı: "It's not fitness. It's life." (Spor değil, hayat.) Buna bağlı olarak da kampanyada gösterilen tutkular sporla alakalı değil; hayatta herhangi bir şeye karşı heyecan duymakla ilgili; zor da olsa, çetrefilli de olsa bir şeylere bağlanmakla alakalı.

Fotoğrafları bu sene yine moda fotoğrafçısı Steven Klein tarafından çekilen kampanya; geçen seneye göre daha güçlü toplumsal mesajlar içeriyor. Kampanyanın sunduğu bağlılıkların kimi eğlenceli, kimiyse oldukça sert. Hatta bazılarında kullanılan insanlar, o tutkuyu gerçekte de yaşayan insanlar... Örneğin, sanatçı Samantha Paige. Genç yaşında tiroid kanseri teşhisi konulan sanatçı uzun yıllar kanserle savaştıktan sonra genetik olarak bazı kadın kanserleri türlerine yatkın olduğunu öğrenince iki göğsünü de aldırıyor. Ameliyat sonrası rekonstrüktif bir ameliyat daha geçiriyor ve kendini iyi hissettirmesi gereken silikonlarla bir türlü rahat edemiyor. Küçük kızını düşünerek en önemli olanın kendini sağlıklı hissetmek olduğuna karar veriyor ve silikonlardan kurtuluyor. Paige, Equinox kampanyasında bir dövmecinin koltuğunda göğüslerinin üzerindeki ameliyat izlerini sergilemekten çekinmiyor. Dolayısıyla Paige'in bağlılığı kendine ve kızına, sağlıklı ve mutlu bir birey olmaya, bunun için gerekeni yapmaktan korkmamaya dair.

Kampanyada Samantha Paige dışında pek çok farklı karakter ve çarpıcı görsel var: Marihuana yetiştiren zengin kadın, kanayana kadar çalan arpçı, kendini arılara sokturan genç gibi... Hepsinin ortak noktası: Tutku ve bağlılık.

Kampanya basın, internet ve sosyal medya ayaklarıyla destekleniyor.

Künye:

Reklamveren: Equinox

Reklam Ajansı: Wieden + Kennedy New York

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Karl Lieberman

Yaratıcı Yönetmen: John Parker, Sean McLaughlin

Reklam Yazarı: Ian Hart

Sanat Yönetmeni: Jessica Shriftman

Sanat Yönetmeni, Sosyal Medya: Alison Joseph, Rose Sacktor

Fotoğrafçı: Steven Klein

Sanat Yapım Direktörü: Deb Rosen

Müşteri İlişkileri: Casey Jennings, Jasmine Cogdell, Lee Ford

Proje Yöneticisi: Danielle Rounds

İş İlişkileri: Patrick O'Donoghue, Tana Prosper, Lindsey Timko

Strateji: Sophie Novick, Matt Simpson

Topluluk Yöneticisi: James Williams

Tasarımcı: Brian Metcalf

Görsel: Equinox