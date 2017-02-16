Hasarlı Seramikleri Eşsiz Parçalara Dönüştüren Taşınabilir Fırın

Takehana-Bungorogama adlı tasarım grubu, hasarlı fabrikasyon seramikleri geri kazandırarak benzersiz hale getiren seramik fırını ile Lexus Tasarım Ödülleri'nde finale yükseldi.

Lexus Tasarım Ödülleri’nin finalistlerinden “Mass production to unique items” (seri üretimden benzersiz öğelere) başlıklı seramik fırını tasarımı, yarışmanın bu yılki temasıyla oldukça örtüşüyor. Yarışmanın diğer finalistlerinden “Yanıklar için muz yaprağı bandaj tasarım” haberinde detaylarıyla aktardığımız gibi, bu yılın teması zıtlıkların bir araya geldiğinde yarattığı uyumu temsil eden “yet” olarak belirlenmişti. Nedeni de Lexus’un doğumundan itibaren otomobil tasarımı için uyguladığı felsefenin “yet” olarak ifade edilmesi.

Japonya’da yılda 58.344.424 kg seramik üretiliyor. Dünya çapında ise ne kadar üretildiğini siz hayal edin. Bu seramiklerin büyük çoğunluğu ise daha kullanılamadan hasar görüyor ve çöpe gidiyor. Takehana Yoshifumi, Bungo Okuda ve Akira Okuda’nın tasarladığı taşınabilir seramik fırını sayesinde ise bu seri üretilmiş seramikler, yeni bir form kazanıyor ve eşsiz bir görünüme bürünüyor. Böylece kurtarılan seramikler tekrar kullanılabilir hale geliyor. Fırın, kömür veya odunla ısıtılarak 2-3 saat kadar kullanılabiliyor. 1300 ℃ üstü sıcaklığa eriştiğinde ve kömür ya da odun erimeye başladığında doğanın gücüyle yeni bir seramik oluşmaya başlıyor. Seramik parçanın değeri artıyor. Çünkü artık sıradan bir fabrikasyon ürün olmaktan çıkıp benzeri olmayan tekil bir objeye dönüşüyor. Özetlemek gerekirse, taşınabilir seramik fırını sayesinde kırık seramik eşyalar ısıtılarak yeniden doğuyor. Dolayısıyla yet felsefesine uygun olarak iki zıt şey (seri üretim ve tekil üretim) kesişerek ortaya harika bir başka şeyin çıkmasını sağlıyor. Bu seyyar seramik fırınını, bu iki zıtlık arasındaki boşluğun üzerinde uzanan bir köprü olarak düşünebiliriz. Fırının deneysel bir etkinlik düzenlenerek test edilmiş olduğunu da ekleyelim.

Proje, Tokyolu mimar ve tasarımcı Takehana Yoshifumi ile Bungorogama adlı atölye çatısı aldında çalışan Bungo Okuda ve Akira Okuda adlı Shigaraki seramikçilerinin ortak çalışması. Üçü bu proje için “Takehana-Bungorogama” adını verdikleri bir grup oluşturdular ve yarışmaya bu isimle katıldılar.

Görsel: Lexus Design Award 2017