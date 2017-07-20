Germiyan Köyü'nü Çizimleriyle Renklendiren Nuran Erden, Kadıköy'de Bir Parkı Süsledi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki Germiyan Köyü'nde yaşayan ve tüm muhiti fırça ve boyalarıyla süsleyen Nuran Erden, Kadıköy Belediyesinin konuğu olarak Kuşluk Parkı'nı renklendirdi.

Kadıköy Belediyesi, hem sosyal medyada hem düzenlediği etkinliklerle hem de ilçe sakinleriyle iletişimiyle farklı bir yerel yönetim portresi çiziyor. TAK'a alternatif bir alan olan ortak çalışma alanı İDEA Kadıköy, ilçe içinde sürdürülebilirliği hedefleyen tasarım çalıştayları, Türkiye'nin ilk ekolojik çocuk yuvası Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası, Karikatür Evi gibi irili ufaklı birçok faaliyetiyle Kadıköy Belediyesi, yerel halkına farklı bir yerde yaşadığı hissini aşılamaya çalışıyor.

2012'den beri düzenlediği Mural İstanbul festivaliyle de her yaz Kadıköy'ün gri duvarlarını yerli ve yabancı sokak sanatçılarıyla birlikte renklendiriyor. Ancak bu kez, Kadıköy Belediyesi sokak sanatına yaklaşımının ne kadar kucaklayıcı ve sevgi dolu olduğunu gösterdi. Türkiye'nin ilk slow food köyü olan İzmir'in Çeşme ilçesindeki Germiyan Köyü'nde yaşayan Nuran Erden'i Kadıköy'e Kuşluk Parkı'nı süslemek için davet etti.

Uluslararası Slow Food organizasyonunun bir parçası olan Germiyan Köyü'nün beyaz duvarlarını Slow Food'un logosuyla süslemeye başlayan ve daha sonrasında doğaçlama olarak köyün her noktasına taşan Erden'in çalışmaları başlangıçta köy halkı tarafından garipsense de sonradan sevilmiş ve talep edilmeye başlanmış. Erden de köy sakinlerine duvarlarını beyaza boyamalarını söylemiş ve gerisini duvarla karşılaştığındaki ruh haline bırakmış.

Kadıköy Belediyesi de, minibüs caddesi (Şemsettin Günaltay Caddesi) ile Bayar Caddesi arasında kalan, Kazım Karabekir Ortaokulu'nun hemen yanındaki Kuşluk Parkı'nı süslemesi için Nuran Erden'i Kadıköy'e davet etmiş ve adeta bir İstanbul Hatırası yaratmış. Erden'in samimiyeti, içtenliği insanın içini ısıtmaya yetiyor doğrusu.

Görsel: Kadıköy Belediyesi