Daimler ve Bosch'tan Sürücüsüz Vale

Daimler ve Bosch ortaklığıyla geliştirilen sürücüsüz park servisi Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi'nde hayata geçti.

Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler ve Bosch el ele vererek otonom araçların gelecekte karşılaşacağı en önemli zorluklardan birisi üzerinde çalışmaya başladı. Öyle ki bir otomobilin trafikte kendi kendine gitmesi kadar "topla gel, sağ yap topla gel" nidalarını duymadan kendi kendine park edebilmesi de önemli bir teknolojik sıçrama.

Merkezi Stuttgart'ta bulunan Daimler ve Stuttgart'ın 9 km batısında yer alan Gerlingen'de merkezini kuran Bosch'un bir araya gelerek hayata geçirdiği sürücüsüz, otonom vale teknoloji Mercedes-Benz Müzesi'nde hayata geçti. Altyapısını Bosch'un geliştirdiği ve otomobil teknolojisini Mercedes-Benz'in sunduğu proje ziyaretçilerin otopark içinde belirli bir noktaya gelerek akıllı telefon üzerinden komut vermesine dayanıyor. Park et komutunu aldıktan sonra araç otomatik olarak otoparkta bir yere kendi kendine gidip park ediyor. Aracı teslim almak da yine uygulama üzerinden bir komutla gerçekleştiriliyor.

Araçlar kendi kendine park noktasına seyrederken çevresindeki sensörler sayesinde yayayla veya araçla karşılaştığında anında fren yapıyor. Daimler ve Bosch'un dün tanıttığı teknolojinin yayınlanan videosu da güvenlik konusundaki hassasiyeti vurgularken uygulamanın 2018'de hayata geçmesi planlanıyor.

Görsel: YouTube