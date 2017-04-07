Çiçek Açan Hipnotize Edici GIF'ler

Anna Taberko, doğadan ilham alan spiral formlu kaleydoskopik GIF'ler üretiyor.

İllüstratör ve animatör Anna Taberko, şirin mi şirin hareketli çiçek illüstrasyonları yaratıyor. İlhamını doğadan alan Taberko, çiçek açan GIF’lerin yanı sıra iribaş halinden yetişkine dönüşen kurbağalar, uçuşan arılar gibi başka canlılara da çalışmalarında yer veriyor.

Taberko’nun çalışmalarının büyük çoğunluğunu, aydınger kağıdı üzerine elle yaptığı çizimlerle başlıyor. Bu geleneksel başlangıcın ardından çizimleri dijitalleştiriyor ve bilgisayar ortamında dairesel hareketleri olan sıralı döngüler haline getiriyor.

Anna Taberko'nun çalışmalarını Instagram ve GIPHY hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.



Görsel: Anna Taberko