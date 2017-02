Dijital nesil için haftanın gündemi.

Haftanın Fragmanları

Ghost in the Shell'in Super Bowl'a özel videosu

Beauty and the Beast'in son fragmanı yayınlandı



Kristen Stewart'ın başrolünde yer aldığı, sürpriz yapım Personal Shopper

2014'te çekilen film Netflix yayıncılığında festival dışına çıkıyor

Smurfs: The Lost Village'ın ikinci uluslararası fragmanı

Charlie Hunham başrolüyle The Lost City of Z

Soluksuz bir uzak doğu aksiyonu arayanlara: Headshot

Yeni vizyona girecek olan Rings'in ilk üç dakikası



Paramount Pictures, devam filmini çektiği The Ring serisi için ilginç bir pazarlama yöntemi uyguluyor. Pazar'ı Pazartesi'ne bağlayan gece oynanacak olan Super Bowl sırasında da gösterilecek olan ilk üç dakikayla yeniden dirilen seriye karşı izleyicileri heyecanlandırmak amaçlanıyor. Videodan görüldüğü kadarıyla da bunu başarıyorlar.

Denis Villeneuve yeni Dune serisinin yönetmeni oldu



Frank Herbert'in yarattığı ve bilim kurgu evrenlerin arasında özel bir yeri olan Dune serisi yeniden beyazperdeye taşınıyor. Geçtiğimiz Aralık'tan beri devam eden söylentiler sonucunda bu hafta Frank Herbert'in oğlu Brian Herbert'in attığı tweetle proje resmi olarak doğrulandı. Serinin yönetmeni ise Sicario ve Arrival filmlerinin yönetmeni Denis Villeneuve olacak.



Yüzük Kardeşliği 15 yıl sonra bir arada

2001'de yayınlanan Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği, bir nesil için dönem noktası değerindeydi. Birçok kişi Tolkien ve fantastik edebiyatla bu sayede tanıştı. Ve Yüzüklerin Efendisi, Matrix ile birlikte milenyuma adeta yön verdi. Aradan geçen yıllardan sonra, kardeşliğin kilit isimleri Viggo Mortensen (Aragorn), Orlando Bloom (Legolas), Billy Boyd (Pippin), Elijah Wood (Frodo) ve Merry karakterlerini canlandıran oyuncular Dominic Monaghan'ın (Merry) bir Instagram postuyla eski günleri yad etti. bu kare bile filmleri yeniden izlemek için nefis bir bahane olabilir.

Genç Han Solo filminin çekimlerinin başladığını duyurmanın en iyi yolu

Kadrosunda Emilia Clarke ve Donald Glover'ın da yer aldığı ismi henüz belirlenmemiş genç Han Solo filminin çekimleri başladı. Filmin yönetmeni Chris Miller ise bunu duyurmanın haikr bir yolunu buldu. Attığı tweet'te açıklama olarak Han First Shot yazdı. Bu filmin çekimlerinin başladığını gösterirken aynı zamanda A New Hope'ta Han ile Greedo'nun karşı karşıya geldiği silah çekme sahnesi hayranların hala da tartışma niteliğinde. Yönetmen de "Han Shot First" tartışmasına bir şekilde dahil oluyor.

En İyi Sinematografi Oscar'ını kazanmış tüm filmler

Daha önce En İyi Görsel Efekt ödülünü alan yapımları derleyen Burger Fiction, 2017 Oscar'ları öncesinde geçmişten günümüze bir kolaj daha yaparak 1927'den günümüze En İyi Sinematografi ödülünü kazanan eserleri listeliyor. 1967'ye kadar devam eden siyah-beyaz ve renki ayrımı her yıl iki filmin ödül kazanmasını sağlıyordu. 1968'den sonra ise renkli filmler Hollywood'u ele geçiriyor ve Akademi Ödülleri'nde de sadece renkli filmler değerlendiriliyor.



Beyoncé hamile olduğunu açıkladı, internetin tepkisi gecikmedi

Beyoncé, ikiz beklediğini yayınladığı hamilelik fotoğraflarıyla açıkladı. Beyoncé'nin şu anda popüler kültür ve ırkçılık konuları üzerinde büyük etkiye sahip bir isim olmasıyla birlikte de internet bu haberden başka bir şey konuşmaz oldu.

PornHub'dan cinsel sağlık ve farkındalık üzerine özel bir site

PornHub son birkaç yıl içinde geçirdiği değişimle kendini pornografik içerik platformu olmaktan çıkarıp merkezinde mutluluk kavramının olduğu bir bir alan yarattı. Bu süre zarfında sektörüyle ilintili giyilebilir ürün, egzersiz programı ve ABD'deki öğrencilere 25 bin dolar üniversite bursu verdi. Şimdi açtığı yeni bloguyla birlikte de insanların cinsel sağlık ve farkındalık konusunda içerikler yer alacak. Aynı zamanda ünlü seks terapisti Dr. Laurie Betito da bu blogda yer alacak ve tecrübelerini paylaşacak.

Almanca'da neden diğer dillere çevirilemeyen kelimeler var?

The School of Life isimli YouTube kanalı, Almanca'daki ilginç hislere karşılık olan birleşik kelimelerin yapısını inceleyen bir video yayınladı. Genellikle internette gördüğümüz diğer batı dillerinin sade bir şekilde isimlendirdiği nesnelere Almanca'nın karmaşık ve uzun kelimelerle anması gibi, bir hissi veya durumu anlatan kelimeler var ve bunlar tek bir kelimeyle diğer dillere çevrilemiyor. The School of Life da Almanca'nın doğasını ele alan bu videosuyla dilin insan üzerinde ne denli büyük bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor.



Tokyo 2020 Olimpiyatlarının elçileri tanıtıldı

Geçtiğimiz yıl Rio de Janeiro'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nın bir sonraki durağı 2020'de Tokyo olacak. Bu hafta yapılan duyuruyla birlikte de olimpiyatların elçileri, yani bir anlamda maskotları, açıklandı. Tabii yer Japonya olunca da karakterlerimiz anime külliyatının en tanınan isimleri oldu. Goku, Luffy, Naruto, Sailor Moon, Astroboy ve diğer karakterler olimpiyatlara şimdiden hazır. Öyle ki, olimpiyatlar temalı ürünler şimdiden hazır.

Sampha, yeni parçasına bir de müzik video yayınladı

Metrodan Totoro inse yol verir miydiniz?

Hareket tasarımcısı ve animatör Berna Boz, #inenlereonceliktani isimli serisiyle metrodan inememe sorununa popüler kültür ikonlarıyla dikkat çekiyor. Her zaman metroya binmek için birbirini iten insanlar karşılarında Darth Vader'ı veya Totoro'yu görse yol verir miydi? Veya aynı soruyu farklı şekilde soracak olursak, metrodan inmek için süper kahraman mı olalım?

Gövdeye yapılan 24 dövmeyle yaratılan insan zoetrop'u

Open the Portal animasyon stüdyosu ve Bob & Charlie Roberts World-Famous Spotlight Tattoo'dan Sean Arnold iş birliğiyle doğan projede insan gövdesi üzerine 24 karelik bir animasyon yapıldı. Dövmeyi yaptıran kişi, çevresinde dönmesiyle doğan animasyonla birlikte de insan zoetrope'u olma şerefine de ulaştı.



Kağıttan yapma şipşak fotoğraf makinesi

Jollylook; tamamen geri dönüştürülmüş kağıt ve kartondan yapılmış, katlanabilen bir şipşak fotoğraf makinesi. İçerisinde hiçbir elektronik aksam kullanılmamış. Sadece kağıt, mercekler ve filmin oturacağı bir kaset var. Görünümü ise eskinin körüklü makinelerini anımsatan, biraz retro, biraz steampunk bir havada. Kickstarter üzerinde kendine fon arayan bu şeker kamera; şimdiden büyük beğeni ve destek toplamış bile.

Siyah beyaz zıtlıklarında hayat bulan GIF'ler

Görsel efekt sanatçısı Winston Duke, siyah ve beyazın zıtlıklarından faydalanıyor ve ortaya etkileyici GIF'ler çıkıyor. Monokrom tekniği çalışmalarının odak noktasını oluşturuyor. Ryan Harding ile birlikte gerçekleştirdiği Moss çalışmasından da anladığımız üzere sanatçı, belirsizlikler üzerine kurguladığı çalışmalara imza atıyor.



ABD Olimpiyat Takımı ve Ralph Lauren ortaklığını kutlayan GIF'ler



Londra ve Cape Town'da çalışalarına devam eden tasarım stüdyosu Radio tarafından hazırlanan GIF'ler, ABD Olimpiyat Takımının başarısını ve Ralph Lauren ile olan sponsorluk anlaşmalarını kutlamak adına moda markası adına GIF'ler hazırladı.

Postmodern nakışlar

Kostüm tasarımcısı Ezgi Pamir, mesleğinin getirdiği yetenekleri harmanlayarak günümüze ait nefis bir nakış serisine imza atıyor. El işinin bir sanat eserine dönüştüğü nakışlara Ezgi Pamir'in telis bezinin sunduklarının da ötesine geçen işler yaratıyor.



Omzunuza tüneyen şallar



Moda tasarımcısı Nina Führer, "Scarves" (Eşarplar) koleksiyonuyla, şal dünyasına yeni bir bakış getiriyor. Normal şallardan farklı olarak hayvan figürler kullanan sanatçı, birçok farklı hayvan türünü omuzlarımıza taşıyor. Kendi internet sitesinde ve Esty satışı yapılan şalları kendi kombininize göre seçebiliyorsunuz.



Aslında hepimiz sadece insanız

Birkaç gündür sosyal medya bir filmle çalkanlanıyor. Danimarkalı televizyon kanalı TV2 için hazırlanan "All That We Share" (Paylaştığımız her şey) isimli bir film bu. Film; tam da Trump'ın Müslüman göçmenleri hedef aldığı şu günlerde herkesin bir yerlerine dokunmuş, ilaç gibi gelmiş olacak ki her kesimden, her milletten insan tarafından paylaşılıp duruyor.



Nintendo Switch'in Super Bowl reklamı

Nintendo, yeni konsolu Switch için Super Bowl'da yayınlanmak üzere bir film hazırladı. 1 dakika 40 saniye olan ve görece uzunluğuyla dikkat çeken film, konsolun tüm özelliklerini ve aksesuarlarını kompakt bir anlamınla tanıtıyor. Videoda çalan müzik ise Imagine Dragons'a ait.

GoDaddy'den interneti ete kemiğe bürüyen Super Bowl reklamı

İnternette alan adı ve sunucu satın alma servisi GoDaddy, interneti gerçek bir insana dönüştürdüğü eğlenceli bir film yayınladı. 30 saniyelik filmin her karesinde "internet bir insan olsaydı?" sorusuna yanıt veriyor. Evin içindeki kediler ve Rick Astley çalması bu easter egg'lerden birkaçı.

Bugünü yaşamak



Volvo V90 Cross Country otomobilinin tanıtımı için insana ilham veren, yapmak isteyip de ertelediklerini yapmaya iten bir film hazırlandı. "The Get Away Car" (Kaçış otomobili) adını taşıyan film, ünlü İngiliz düşünür Alan Watts'ın 1959 yılındaki meşhur konuşmasını dış ses olarak kullanarak, insanı yaşam üzerine kara kara düşündürüyor.



I'm Mac reklamında oynayan oyuncu Huawei reklamında

Apple'ın 2006 - 2009 yılları arasındaki Get a Mac kampanyasında Mac'i canlandıran Justin Long, Huawei'nin yeni reklam filminde yer alıyor. Apple'dan sonra Android'e konuşması kampanyanın daha çok konuşulmasını sağlarken Çin'in en büyüğü Huawei'nin de batı pazarındaki ağırlığını artırma hedefine ışık tutuyor.

Bir kelimenin yanlış okunuşu üzerinden absürtlükler komedisi



E-postalama çözümleriyle tanınan MailChimp aynı zamanda meşhur suç podcasti Serial'a verdiği reklamlarla da tanınıyor. 20 saniyelik MailChimp spotunda genç bir kız bir türlü MailChimp'in adını doğru söyleyemiyor. Reklam ajansı Droga5 şimdi de aynı yanlış telaffuz stratejisinden hareketle MailChimp'in ilk büyük reklam kampanyasını hazırlamış. Kampanya; yanlış okunan MailChimp benzeri isimler üzerinden şahane saçmalıkta bir dünya yaratıyor.



Starbucks, Amazon Alexa ile sesli sipariş almaya başlıyor

Starbucks, güncel iOS uygulaması içinde Amazon'un sesli asistanı Alexa destekli bir sipariş hattı kurdu. Starbucks Investor Day'de duyurulan özellikle uygulama üzerinden sesli olarak sipariş iletilebiliyor ve sıra beklemeden kahveye kavuşulabiliyor. Ayrıca diğer Alexa destekli cihazlar üzerinden de aynı sipariş süreci yönetilebilecek.

Reklamı geçme, oyna

Snickers ve ajansı Impact BBDO Dubai, video önü reklamların tüketici nezdindeki can sıkıcılığını kırmak ve böylece marka için o mecranın daha verimli kullanılmasını sağlamak için -nispeten- eğlenceli bir yol bulmuşlar. Snickers'ın "Açken sen sen değilsin" stratejisinden hareketle yaratılan çalışmada, bu reklamcıkları insanların oynayabileceği komik birer oyuna çevirmişler.



Kahve dağıtan otobüs durağı

İsveçli kahve markası Löfbergs; Letonya'da her yıl düzenlenen Staro Riga ışık festivali için etkileşimli bir açık hava çalışması hazırladı ve insanları işbirliği yapmaya teşvik ederek onlara kahve hediye etti.



Çocukların LEGO kompozisyonlarını paylaşabileceği sosyal ağ: Lego Life

LEGO, çocukların hayal gücüyle ürettiği LEGO kompozisyonlarını çevresiyle paylaşabileceği bir platform yarattı. Lego Life isimli sosyal mecra, mekanikleri bakımından Instagram'ı andırıyor. LEGO hayranları genellikle Reddit topluluklarında veya Flickr gruplarında bu tasarımlarını paylaşıyordu. LEGO'nun bu hamlesiyle de bir anlamda tüm LEGO tutkunlarının tek bir noktada toplanması hedefleniyor.

Çocuklar için güvenli ve saydam 3B yazıcı

Çinli 3B yazıcı üreticisi Yeehaw, çocukların yeni şeyler keşfetmesine, öğrenmesine ve sınırsızca üretebilmesine imkan tanıyacağı iddiasıyla bir yazıcı projesi hazırladı. Indiegogo’da 23 Aralık 2016'ya kadar fon toplayan proje şu anda InDemand aşamasında. Başka bir deyişle fon ve tarih hedefi olmadan serbestçe destek alabiliyor ve platformdaki topluluğuna seslenmeye devam edebiliyor.



Kickstarter, canlı yayın şirketi Huzza'yı satın aldı

Kickstarter, canlı yayıncılığın genişlemesi ve elindeki istatistikler neticesinde Vancouver merkezli Huzza'yı satın aldı. Kickstarter daha önce Kicstarter Live projesinde Huzza ile bir araya gelmişti. Şimdi ise bu satın almayla canlı yayın imkanlarını çeşitlendirmeyi düşünüyor.

Görsel: Kickstarter

Instagram tek gönderide birden fazla fotoğrafı kullanmayı test ediyor

Droid Life'ın haberine göre Instagram yeni yayınladığı Android Beta sürümüyle birlikte tek gönderi içinde galeri mantığında fotoğraf paylaşmayı deniyor. v10.7.0 sürümüyle gelen yenilik içinde en az 3, en çok 10 fotoğraf veya video eklenebiliyor. Takipçiler bu galerideki fotoğraflardan dilediğini özel olarak beğenebiliyor. İçerik sahipleri ise isterlerse tüm galeriye aynı filtre, isterlerse ise ayrı filtreler uygulayabiliyor.

Snapchat'te özel Snapcode'lar kullanarak link verilebilecek

Snapchat, geçtiğimiz hafta yaşadığı arayüz yeniliği üzerine şimdi de internet sitesi paylaşmak isteyenler için özel snapcode'lar geliştirecek. Böylece kullanıcılar için daha fazla aktif olabileceği alan sunmak ve reklam açısından da yeni bir kalem yaratmak bu özelliğin arkasındaki hedefler olarak yer aldı.

Twitter videolara izlenme sayısını ekliyor

BuzzFeed'den Dorsey Shaw'ın yakaladığı yeni özellikle Twitter, izleyicilere video izlenme sayısını da göstermeye başlıyor. Video pazarı büyüdükçe Twitter da kendini yeni özelliklerle oyuna sokmaya çalışıyor.

Sadece düşünerek Netflix'i kontrol edin

Netflix Hack Day isimli hackathon serisi, Netflix'i kullanarak ne gibi ilginç fikirler üretilebileceğine yoğunlaşıyor. Netflix Hack Day'de ortaya çıkan Mindflix isimli proje de beyin dalgalarıyla Netflix'i kontrol etmemizi sağlıyor. Bir daha yerimizden kalkmamasını sağlayan EEG okuyucu kafa bandı sayesinde kafamızı hareket ettirerek menüde gezebiliyor ve oynatmayı düşünerek izlemeye başlayabiliyoruz.

Google, Tango ile müzelere artırılmış gerçeklik katmanı ekliyor

Google’ın artırılmış gerçeklik platformu Tango, pek çok değişik türde disiplin ve uygulama ile uyumlu olabilecek yeteneklere sahip. Özellikle bilgiye dayalı disiplinlerde büyük fayda sağlayabiliyor. Örneğin müze ve sergi gibi fiziksel olarak gördüklerimizin ötesinde daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğumuz ortamlarda animasyonlu yeni bir katmanı gözlerimizin önüne serebiliyor. Hazır bu yetenek düzeyine erişmişken Google, dünyanın dört bir yanındaki müzelerle iş birliği yapmak üzere adım attı ve ilk olarak Detroit Sanat Enstitüsü (DIA) ile iş birliğini başlattı.

Yüz ifadenize en uygun GIF'ler

Alex Holachek tarafından geliştirilen Reaction GIF Generator, bilgisayarınızdaki web cam ile çektiğiniz selfie'leri tarıyor ve o anki ruh halinize göre en uygun GIF'i getiriyor. Microsoft'un Emotions API'ından faydalanan yazılım bu sayede duygu durumu analizi yapabiliyor.

Uber ve Daimler sürücüsüz araçlar için güçlerini birleştirdi

Salı günü, Uber CEO'su Travis Kalanick tarafından yazılan bir blog yazısıyla duyurulan Uber ve Daimler ortaklığıyla dev otomotiv markası, Uber için sürücüsüz araçlar üretecek. Uber, yetkin olmadığı otomobil üretme konusunda ipleri Daimler'a bırakırken kendisi de filo yönetimi gibi konularda tecrübesini sergiliyor.

Görsel: Uber

Dijital çizimlerinizi kağıda taşıyan robot kol: Line-us

Line-us, internete bağlı olarak çalışan çizim yapan bir robot kol. Mobil cihazlar üzerinde gerçekleştirdiğiniz çizimleri gerçek zamanlı olarak taklit eden robot, ekranda çizdiğiniz her şeyi kağıda dökebiliyor. Diğer Line-us robotlarıyla da iletişim kurmak isterseniz çiziminizi kaydedip paylaşmanız yeterli.

Editör: Mert Serim

Katkıda bulunanlar: Aygül Pembecioğlu, Yalçın Pembecioğlu

Manşet görseli: Jollylook