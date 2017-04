Dijital nesil için haftanın gündemi.

22 yıllık animeden beyazperdeye uyarlanan Ghost in the Shell'i izledik



Cuma günü vizyona giren Rupert Sanders'ın yönettiği 1995 yapımı aynı isimli animeden uyarlanan Ghost in the Shell'i (Türkiye'deki ismiyle Kabuktaki Hayalet) düzenlenen basın gösterimiyle izledik. 1989'de yayınlanan ilk mangadan, 1995'te yayınlanan uzun metraj animasyona ve Sanders'ın Ghost in the Shell filmini karşılaştırmalı olarak ele aldık. İncelemenin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Görsel: Paramount Pictures

Haftanın Fragmanları

Game of Thrones'un 7. sezon tanıtım videosu

Filmin tamamını anlatan Spider-Man: Homecoming fragmanı



Filme karşı heyecanınız varsa ve merakla bekliyorsanız, izlememenizi tavsiye ederiz.

War for the Planet of the Apes'in ilk uzun fragmanı

Silicon Valley 4. sezonuyla 23 Nisan'da geri dönüyor

Pixar'ın yeni filmi Coco için kısa film tadında fragman

Geçtiğimiz Ocak ayında tüm filmlerinin birbirine bağlı olduğunu ve aynı evrende geçtiğini resmi olarak onaylayan Pixar'ın Coco için yayınladığı kısa film tadındaki fragman ise köpek Dante'nin bulduğu bir kemiğin peşinden şehri alt üst etmesini ve kemiği kovalamasını konu alıyor.



Cara Delevingne'in başrolünde olduğu Valerian and the City of a Thousand Planets'ın 2. fragmanı

Bu yılın dikkat çekecek sürpriz filmi: A Ghost Story



Stephen King'in It romanından uyarlanan uzun metraj film

Brad Pitt'in başrolünde olduğu Netflix filmi: War Machine

Hulu'dan Black Mirror'ı andıran yeni dizi: Dimension 404

Spotify'dan Carpool Karaoke rakibi özgün program

James Corden'ın gece şovunda başlayan ve Apple tarafından iç yapıma dönüştürülen Carpool Karaoke konseptine Spotify, Traffic Jams programıyla yanıt verdi. Traffic Jams'in farkı ise Los Angeles trafiğindeki araç içinde karaoke yapıp şarkı söylemek yerine müzisyenlerle yapımcıların trafikte bir arada çalışıp parça üretecek olması. Program 4 Nisan'da başlayacak ve 8 bölümden oluşacak.

Donmuş kum üzerinde kaykay

Norveçli yönetmen Jørn Nyseth Ranum ise kaykayın kum ve su ile olan ilişkisini farklı bir düzleme taşıyan NORTHBOUND isimli kısa filme imza atıyor. Vimeo'da talep üzerine izlenebilen On Thin Ice isimli belgeselin bir parçası olan NORTHBOUND, Norveç'in Lofoten bölgesindeki bir sahilde donmuş kum ve su üzerinde kayan kaykaycıları işliyor. Birbirine zıt iki öğle gibi görünen kaykay ile kumu bir araya getiren çalışmada dört kaykaycı, beton ve asfalt üzerinde yaptığı her hareketi kum üzerinde de gerçekleştiriyor.

United Airlines tayt giydiği için 3 kızı uçağa almadı

Amerikan havayolu şirketi United Airlines, geçtiğimiz Pazar günü Denver'dan Minneapolis'e yapılan bir iç hatlar uçuşunda 3 kız çocuğunu uçağa almadı. Shannon Watts'ın tweet'leriyle gündeme gelen olayda United Airlines, yolcuların uçuş için uygun kıyafetlere sahip olmadığını savunurken 10 yaşındaki çocukların tayt giymesinde ne gibi bir uygunsuzluk olduğunu sorguladı. Birçok Twitter kullanıcısı ise United Airlines'ın iletişim ve sosyal medya kampanyalarında tayt giyen veya yoga yapan bireyleri örnek vererek tezata dikkat çekti.

1) A @united gate agent isn't letting girls in leggings get on flight from Denver to Minneapolis because spandex is not allowed?

— Shannon Watts (@shannonrwatts) 26 March 2017

Journalist/Platinum flyer here, @United: You block girls in leggings from flights but you're promoting yourself w/THIS tweet? @shannonrwatts pic.twitter.com/wdCB34aqT8

— Jeff Yang (@originalspin) 26 March 2017

Facebook'un ilk çalışanı Taner Halıcıoğlu 75 milyon dolar bağışlayarak veri bilimi enstitüsü açtı

1996'da Kaliforniya Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümünden mezun olan Taner Halıcıoğlu, 2004'te Facebook'un kurucuları dışında işe alınan ilk çalışanı olmasıyla Facebook içinde "employee #4" (4. çalışan) lakabıyla biliniyor. Veri bilimi ve yazılım üzerine geniş bir özgeçmişe sahip olan Taner Halıcıoğlu, dün yaptığı açıklamayla Kaliforniya Üniversitesi, San Diego kampüsüne 75 milyon dolar bağışladığını ve Halıcıoğlu Veri Bilimi Enstitüsü'nü kurduklarını duyurdu.

Görsel: Erik Jepsen, UC San Diego

Cristiano Ronaldo'nun büstündeki tutarlılık interneti kendine hayran etti

Dünyanın en ünlü atletlerinden olan Cristiano Ronaldo için doğduğu yer olan Madeira adalarındaki Funchal'da bronzdan bir büstünü yapıldı ve havalimanının ismini Cristiano Ronaldo Madeira International Airport olarak değiştirdi. Ancak büstün tutarsızlığı ve gerçekten uzaklığı onu bir internet mîmine dönüştürdü.