Aşina Olduğumuz Film Fontları Yer Değiştirdi

Grafik tasarım öğrencisi Aycan Doğanlar, aynı tür altında birbiriyle sıkça kıyaslanan filmlerin fontlarını birbiriyle değiştirdi.

Kendini sinema tutkunu olarak gören ve haftada ne kadar film izlerse izlesin sinemayı sevenler için aynı türün iki filmi karşı karşıya gelince kıyaslama kaçınılmaz bir son oluyor. Oyuncular, evren, hikaye, kurgu, sinematografi ve nice faktör kıyaslanıyor ve öznel kazananlar onurlandırılıyor. Star Wars ve Star Trek desek sanırım nasıl bir mukayesenin olduğu rahatça anlaşılabilir.

Çukurova Üniversitesi'nde grafik tasarım eğitimi alan ve serbest olarak illüstrasyon çalışmaları yapan Aycan Doğanlar, aynı tür ve tarza sahip filmlerin ikonik fontlarını yer değiştirdi. Ortaya çıkan sonuçlar ise kimi zaman tıpkı film müzikleri gibi fontu da filmden önce tanıdığımızı gösterir nitelikte.

Görsel: Aycan Doğanlar