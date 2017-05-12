Anneler Günü'nde Hediyenizi Feda Edin

War Child Canada için hazırlana Anneler Günü filmi, anne olma hallerine değinirken insanları hediye almak yerine bağış yapmaya çağırıyor.

Hiçbir zaman fazla duygu yüklü şeyleri sevmedim mi yoksa anne olunca iyice mi batmaya başladı vıcık vıcık Anneler Günü filmleri bilemiyorum ama gerçekten sıkılıyorum. Anneler şöyledir, böyledir, fedakar, cefakar analar, analarımız söylemleri de Anneler Günü'nde bana ve hemcinslerime reva görülen ütü/mutfak robotu gibi hediyeler de canımı sıkıyor. Bu uzun sayılabilecek söylenmeden sonra konuya bağlıyorum ve hoşuma giden bir Anneler Günü filmine getiriyorum sözü. Filmimiz, savaş bölgelerinde kalmış çocuklar ve anneleri için çalışan War Child kuruluşunun Anneler Günü filmi.

Kuruluş zor ve hüzünlü bir konuyla uğraşıyor olmasına rağmen, reklam ajansı john st. iş birliğiyle yaratılan film komik. Duygu sömürüsü yok, ajitasyon yok; sadece olağan annelik halleriyle güzel güzel dalgasını geçiyor. Anne olunca feda ettiklerimizi (abartmadan, büyütmeden) anekdotlar halinde gösteriyor. Kutsal annelik imajları değil gördüğümüz, anneliğin acısıyla tatlısıyla gerçekliği: Doğum sancıları, kaybedilen zamanlar, büyüyen kalçalar, dağınık evler, uykusuz geceler, kişisel alanların kaybı, kendimize ayrılamayan zaman, cinselliğin ikinci plana itilmesi, kusmuklar, gürültü ve kötü hediyeler (bakınız yukarıda bahsettiğim ütü ve mutfak robotu)! Zira evet bunlar oluyor anneysen, eşyanın doğası biraz da.

Kötü hediyeler dedik ya... İşte o noktada film War Child'ın var oluş amacına bağlıyor mesajı ve film, esas kampanyayı anlatıyor. Diyor ki: "Bu Anneler Günü'nde hediyeni de feda et ve ailene söyle bize bağış yapsınlar. Böylece zor koşullar altındaki bir anne ve çocuğa yardım edelim. Daha güzel bir hediye olabilir mi?" Olamaz sanırım.

Bağış yapmak için siteye tıklayabiliyor, anneyseniz ailenize siteyi bir e-kart şeklinde yollayabiliyor ya da anneniz adına bağış yapabiliyorsunuz

Filmi, anneliği abartmadan küçük komikliklerine değinmesi nedeniyle sevdim, bağış fikri ve amacına ise zaten diyecek bir şey yok. Anneler Günü'nde gelen hediyelerin bağışlanabileceği bir bölüm de olsaydı diye düşünmeden edemedim, bol bol blender bağışlanabilirdi mesela.

Künye:

Reklamveren: War Child Canada

Reklam Ajans: john st.

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Angus Tucker, Stephen Jurisic

Yaratıcı Yönetmen: Niall Kelly

Sanat Yönetmeni: Hannah Smit, Amy O'Neill

Reklam Yazarı: Jessica Schnurr, Tracey Wan

Ajans Yapımcısı: Neal Owusu

Müşteri Takımı Sorumlusu: Melissa Tobenstein

Müşteri Temsilcisi: Angelica Bennett

Dijital: Sasha Abrams, Joshua Richards, Alex Theroux

Yönetmen: Michael Clowater / Radke Films

Post Prodüksiyon: Saints

Ses: Grayson Matthews

Görsel: YouTube