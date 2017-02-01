Akıllı Telefonla İlişkimizi Hicveden İllüstrasyonlar

Cansu Cender, "Modern Life" isimli illlüstrasyon serisinde akıllı telefonların hakimiyeti altındaki yaşamlarımıza kendine özgü üslubuyla ayna tutuyor.

Yaşamlarımız akıllı telefonlarımızla o kadar bütünleşti artık neredeyse karikatürize olduk. Sanat yönetmeni ve illüstratör Cansu Cender, sabah uyandığımızda güneşten önce ilk gördüğümüz şeyin akıllı telefonumuzun ekranı ve uyumadan önce son gördüğümüz şeyin de yine o ekran olduğunu vurguluyor. Bu bakış açısıyla ürettiği “Modern Life” adlı illüstrasyon serisinde akıllı telefonu sık sık başka şeylerin yerini almış ve hayatımızı ele geçirmiş şekilde betimlemiş. Bu trajik “mobil hapis” durumunu çok iyi ifade eden Fransesco Ciccolella illüstrasyonlarına da iki hafta önce yer vermiştik.

Cender çalışmaları aracılığıyla ailemizle, arkadaşlarımızla ve hatta partnerlerimizle olan ilişkimizin bile sanal dünyaya evrildiğini ifade ediyor. Doğar doğmaz sosyal medya hesabına kavuşan çocuklar ve tuvalete bile elinde telefonla giren insanlar başta olmak üzere çeşitli konuları kendine has üslubuyla hicvediyor. Modern Life serisinin tamamına ve sanatçının diğer işlerine Cansu Cender'in Behance ve Instagram hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Görsel: Behance