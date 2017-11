En İyi Yılbaşı: Rüya Gibi Fabrikada Yılbaşı Geçirmek

Charlie’nin Çikolata Fabrikası hepimizin izlediğinde ya da okuduğunda istediği bir konsept olmuştu. Willy Wonka’nın sadece altın bir bilet alarak girebildiğin fabrikası, Oompa Loompa’lar, bu fabrikanın masalda olabileceğine dair birçok şey bizleri hayal etmeye ittirdi. Çocukken izlediyseniz Charlie’nin Çikolata Fabrikası filmini, büyüdüğünüzde de Wes Anderson filmleri ve renkleri sizin için önem teşkil etmiştir. Şimdi bahsedeceğim yılbaşı reklamı da tam olarak bunları seven insanların bayılacağı bir reklam. Saatchi ve Saatchi London ajansının, süpermarket zinciri Asda için hazırladığı yılbaşı reklamı “The Imaginarium” da renklerin büyülü dünyasının içinde geçiyor.

Bir çocuk dedesiyle birlikte Willy Wonka’nınmış gibi duran bir fabrikaya giriyor reklamın başında. Fabrikada Imaginarium adında bir stantta Asda’nın tüm yılbaşı hediyeleri hazırlanmaktadır. Kız fabrikaya girdiğinde ilk olarak kocaman retro görünümlü bir mikser görür. Mikserin yanında bir geyik kocaman bir hamster topunun içerisinde koşturmaktadır. Küçük kız fabrikada bir tuş basar ve küçük adamlar tatlıları hazırlamaya başlar. Pop-up tarif kitaplarının içinde yaşayan aşçılar vardır. Bu aşçılar sayfaları açıldığında yemek yapmaya başlarlar. Başka bir bölümüne geçtiğindeyse çizgi kıyefetli halterli adamlar yılbaşı çikolatalarını hazırlamaktadır. Fabrikadaki her şey yılbaşı renginde ve yılbaşı ruhundadır.

Minik Aşçılar, Dev Puding Mikserleri Her Yerde

Asda reklamında da şarkı seçimi olarak Fleetwood Mac’in Don’t Stop’ı tercih etmişler. Saatchi & Saatchi Yaratıcı Ekip Yöneticisi Sara Rose’ye göre reklam fantastik olmasına rağmen yinede Asda’nın geleneksel yanlarını vurguluyor. Fabrikaya girildiğinde küçük kızın ilk olarak devasa puding yapımı ve fabrikadan çıkmadan ise İngilizler için geleneksel lezzetlerden olan likörlü çikolata gibi şeyleri görmesi de bu yüzden.

Asda Pazarlama Sorumlusu Andy Murray ise, reklam için müşterilerle konuştuklarında aslında yılbaşı hazırlık sürecinin e kadar büyülü olduğunu fark ettiklerini söylüyor. İnsanların Asda yiyeceklerine olumlu geri bildirim vermesi de markayı cesaretlendiren noktalardan olmuş.

60 saniyelik ana reklamı 30 saniyelik kısa reklamlar destekliyor. 30 saniye olanlar da hediye paketleme, ev süsleme, parti verme ve büyük yılbaşı alışverişine dair ipuçları olabilecek videolar. Ayrıca 10 ve 6 saniyelik Youtube bumper reklamları da var. Bumper videolar yılbaşı için hedef kitlelere göre belirlenmiş. Ayrıca reklam için yılbaşı özelinde Snapchat’e de filtre çıkmış ekip. Oyunlaştırılmış filtrede kullanıcılar reklamdaki çizgili halterci karakterlere dönüşüyorlar.

Willy Wonka ve Chalie’nin Çikolata Fabrikasını filmini, hikayesini seviyorsanız bu reklam hoşunuza gidecek. Sevmiyorsanız da güzel bir reklam yine de.

