Zifiri Karanlıkta LED'lerle Serbest Stil Kayak

Drone'la çekilen bol ödüllü Moon Line, gece karanlığında LED ışıklarla kayak yapan Mathieu Bijasson'ın hikâyesini anlatıyor.

Gece yapılan kayağın tadı başkadır! Yönetmenliğini Fred Rousseau'nun yaptığı çalışma, gece kayak yapan Mathieu Bijasson'ın üzerinden ilerleyen bir hikayeye sahip. LED ışıklarıyla gece yaptığı kayak, bir görsel şölene dönüşüyor. Karanlığa doğan bir yeşil ışık, hem çevresini hem de izleyenleri aydınlatıyor.

Drone ile çekilen Moon Line; Las Vegas Interdrone Film Festival, San Francisco Flying Robot International Film Festival, Drone Film Festival Australia and New Zeland gibi drone'la çekilen filmlerin ödüllendirildiği birçok festivalden ödülle döndü.

Günün stresinden birazcık uzaklaşıp, bambaşka dünyalara kaçamak yapmak için Moon Line kaçış noktanız olabilir.

Moon Line | Freeskiing In A New Light / Künye:

Prodüksiyon: PVS Company

Yönetmen: Fred Rousseau

Sinematografi: Mat Bourgeois | Théo Delarche

Renk Sınıflandırma: Maxime Moulin

Müzik: Les Cosmonotes

Görsel: Vimeo