Zera Food Recycler, Gıda Atıklarını Ev Yapımı Gübreye Dönüştürüyor

CES 2017'de üç ödül alan Zera Food Recycler, evdeki yemek artıklarını gübreye dönüştürerek bahçenizdeki ya da balkonunuzdaki bitkiler için hazır hale getiriyor.

Zera Food Recycler, ev mutfaklarında kullanılmak üzere yaratılmış bir gıda geri dönüştürücüsü. Geri dönüşümü tamamlaması 24 saat sürüyor. Bu besin dönüştürücü ev aletleri üreticisi Whirlpool’un inovasyon kuluçka merkezi WLabs of Whirlpool Corporation tarafından geliştirilen ilk ürünlerden biri. CES 2017’de tanıtılan ürün için şu anda Indiegogo’dan ön sipariş vermek mümkün. Tabii Whirlpool gibi çok uluslu büyük bir şirketin, bu ürün için Indiegogo'da fon toplaması da ilginç bir durum.

Minimalist tasarıma sahip inovatif ürün, her mutfağa uygun. Gıda atığını gübreye çevirmesi için tek bir butona basmak yeterli. Zera, gübre yapım sürecini hızlandırmak için oksijen, nem, ısı, bitki bazlı katkı ve karıştırıcı kullanıyor. Geleneksel kompost yapımı tekniklerinden farklı olarak aileler Zera’nın sistemini hava koşullarından bağımsız bütün yıl kullanabilirler. Ayrıca ürünü Zera App adlı mobil uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol etmek mümkün. Özellikle bahçesi olan ya da çok sayıda saksı çiçeği yetiştiren insanlar için faydalı olabilecek bir ürün gibi görünüyor.

Zera, CES 2017'de Eko-Tasarım ve Sürdürülebilir Teknolojiler kategorisinde En İyi İnovasyon Ödülü almış. Ayrıca Daha İyi Bir Dünya İçin Teknoloji ve Ev Aletleri olmak üzere CES 2017'nin iki ayrı ürün kategorisinde de Onur Ödülü almış.

Görsel: indiegogo