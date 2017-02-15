Zenginden Alıp Yoksulu Doyuran Robin Hood Restaurant

İspanya'da açılan Robin Hood Restaurant, gün içinde müşterilere yüksek hesap kesip akşamları evsiz insanlara ücretsiz hizmet veriyor.

Robin Hood ruhu Madrid’de hala yaşıyor! Kahvaltı ve öğlen yemeği için gelen müşterilerinin hesabını bir parça fazla kesen Robin Hood Restaurant, akşam yemeğinde evsiz insanları ücretsiz olarak ağırlıyor.

Gün içinde sunulan sabit menü fiyatı 11.80 dolar (yaklaşık 43 TL) olarak belirlenmiş. Akşam yemeği menüsü çoğunlukla; et suyuna mantarlı çorba, fırında tavuk ile patates ve puding gibi doyurucu kombinasyonlardan oluşuyor.

Aralık 2016’da açılan restoran, Ángel García Rodriguez adlı 80 yaşındaki bir katolik rahip tarafından işletiliyor. Her gece 2 vardiya halinde çalışan restoran ekibi, gecede 100’ün üzerinde ihtiyaç sahibine hizmet veriyor. Ücretli müşteriler için ayrılan gündüz hizmeti, Nisan 2017’ye kadar tamamen rezerve edilmiş durumda. Bu da gösteriyor ki insanların başkalarına yardım etme ihtiyacı da oldukça yüksek. Lüks otellerdeki mutfak profesyonelleri ve şöhret sahibi şefler, haftada bir gün gönüllü olarak burada çalışmak için adeta rekabet ediyorlar.

García Rodriguez, yoksulların da diğer müşterilerle aynı saygıyı görerek yemek yiyebilmesini istemiş. Rodriguez’e göre tek kullanımlık plastik bardaklar yerine yoksullar da kristal bardaklar kullanabilmeli, sofraları herkesle aynı kalitede olmalı. Bir yandan da dosthane bir ortamda hissedip rahatça sohbet edebilmeliler.

Robin Hood'u herkes bilir ancak yine de ufak detayları aktaralım. Bir İngiliz halk hikayesinin kahramanı olan Robin Hood, ilk olarak 14. Yüzyılda bir William Langland şiirinde anılmış. Krala - kimi kaynaklarda ise kötü niyetli şerife - karşı çıkan ve yasaları çiğneyen bir haydut olarak karakterize edilen kahraman, hepimizin bildiği üzere zenginleri soyar ve aldıklarını yoksullara verir. En eski anlatılarda çiftçi olduğundan bahsedilse de daha sonradan soylu olarak nitelendirilmiştir. Yaptığı şeyin takdir edilmesi ve hayranlık uyandırması, soylu kesimin onu kendi itibarı açısından sahiplenmesine neden olmuş olabilir.

Bu gibi projeler, taklit edildikçe amacına daha da fazla ulaşır. Dünyanın başka yerlerinde de benzerlerini görmek ve Robin Hood ruhunu yaşatmak dileğiyle.

Görsel: Kathrine Hesner, Facebook