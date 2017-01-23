Zamanı Söyleyen Kokular

Patrick Palcic'in tasarımı olan saat, altmış dakikada bir farklı bir koku yayıyor. Bakır yüzey üzerine akan parfüm de görsel olarak saati tamamlıyor.

Alman tasarımcı Patrick Palcic, saat formuna yeni bir deneyim kazandırıyor. Bakır yüzey şeklinde tasarlanan yapının yüzeyinde 12 adet küçük delik bulunuyor. Her delik bir saati temsil ediyor ve o saate geldiği zaman farklı koku yayıyor. Her saatte bambaşka kokular yayılıyor. Böylece kokuya göre zamanı tahmin etmiş oluyorsunuz.

Bakır yüzeyin arkasına yerleştirilen mekanizma sayesinde, küçük deliklerden kokular yükseliyor. Zamanın bir kimliği ortaya çıkmış oluyor. IMM Cologne 2017'de sunulan bu çalışma, bir saati özelleştirmek için oldukça etkileyici görünüyor.

Bakır çanak yavaşça dönüyor ve böylece damlaların yüzey üzerinde iz bırakması sağlanıyor. Parfüm, kokunun buharlaşması için bakır yüzey üzerinden damlatıyor. Ayrıca metali oksitleyerek yüzeyde daha açık işaretler bırakmasını sağlıyor.

Görsel: Dezeen