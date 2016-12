​Zamanı 3 Boyutlu Olarak Gösteren Saat

ETCH, zamanı yüzeyi üzerine kazınmış bir şekilde dijital fontlarla gösteren tasarımıyla dijital ve analog dünyayı harmanlıyor.

Her geçen saniye eşsiz ve bir daha geri gelmeyeceğinden çok değerli. İsviçreli şirket 42foundry’nin ürünü ETCH, tasarımıyla bunu her an hatırlatıyor, anı geçici bir süre için somutlaştırıyor ve kullanıcıya zamanı en iyi şekilde kullanması mesajını veriyor.



ETCH, zamanı yazarak gösteren saat gibi çılgın ve zor yolları tercih etmiş bir mekanizmaya sahip. Öyle ki kadranındaki rakamların değiştiği her an insanı tekrar tekrar şaşırtıyor. Dijital dünya ile birlikte alıştığımız 7 çizgi içinde beliren, grafik veya kabartmalı fontlara yeni bir versiyon ekliyor. Yeni bir zamanı gösterme biçimi olarak dijital ve analog dünyanın harmanlanmış halini sunuyor.

Alüminyum şık bir çerçeveye sahip olan ETCH'in kauçuk yüzeyinde rakamlar düzgün ve rahatlatıcı bir hareketle değişiyor. Üzerindeki dijital rakamlar, elastik membranın üzerine kazınmış gibi duruyor. Ancak saniyeler içinde bu kazınmış rakamlar kayboluyor.

Mobil uygulaması aracılığıyla ayarlanabilen saat, mobil cihazla senkronize edilebiliyor. Mobil uygulama aracılığıyla kullanıcı zamanı göstermenin 2 versiyonu arasından seçim de yapabiliyor. “‘Sync & go” versiyonu seçilirse her 30 saniyede bir saati gösteren ETCH, “sync & sensor” modunda ise yalnızca bir ortam sesi veya gürültü algılaması durumunda 30 saniyede bir saati gösteriyor.

Görsel: ETCH