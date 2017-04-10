Zaha Hadid'in Mimarlık Dünyasına Mirası

The Architects' Journal dergisi, ölümünün birinci yılında Zaha Hadid'i ve eserlerini mimarlık mirası açısından ele alan bir kısa belgesel yayınladı.

İngiliz mimarlık dergisi The Architects' Journal, 30 Mart'ta yayınladığı Zaha: An Architectural Legacy belgeseliyle ünlü mimar Zaha Hadid'i eserlerinin ve dostlarının anılarıyla anıyor. 27 dakikalık belgesel, Zaha Hadid'in kariyerinde önemli yeri olan projelere odaklanıyor ve onların hikayelerini işliyor. Hadid'in ilk inşa edilen binası Vitra Yangın İstasyonu, Stirling Ödülü'ne layık görülen MAXXI, 2012'de düzenlenen Londra Olimpiyatları için tasarladığı Aquatics Center ve vefatından sonra tamamlanan Londra Bilim Müzesi'ndeki Winton Galerisi belgesel boyunca ele alınan eserleri oluşturuyor.

Laura Mark'ın yapımcılığını ve Jim Stephenson'ın yönetmenliğini üstlendiği Zaha: An Architectural Legacy, 31 Mart 2016'da aramızdan ayrılan mimar için bir anma değeri de taşıyor. Filmde yer alan kişiler arasında ise ortağı Patrik Schumacher, mimar Eva Jiricna, mimar Nigel Coates, şehir plancı Ricky Burdett, AJ yönetici editörü Christine Murray ve mühendis Hanif Kara yer alıyor.

Zaha Hadid'in bu belgeselde yer almayan işlerine yer veren bir derleme yazıyı, ünlü mimarın anısına geçtiğimiz yıl hazırlamıştık. Buradan derlememizi okuyabilirsiniz.

Görsel: YouTube