Yüz Değiştirme Filtreleriyle Savaş Farkındalığı

UN Ocha için hazırlanan kampanya, Facebook Live üzerinden yüz değiştirme filtreleri aracılığıyla savaş bölgelerindeki insanların hikayelerini anlatıyor.

19 Ağustos Dünya İnsanlık Günü dolayısıyla, Birleşmiş Milletler'in İnsani Yardım Kolu olan UN Ocha çatışma bölgesindeki insanlar hakkında farkındalık sağlamak için beklenmedik bir yol seçti. Facebook'un yeni lansmanını yaptığı artırılmış gerçeklik platformu Camera Effects Studio üzerindeki yüz değiştirme filtreleri aracılığılıyla önemli mesajlar verdi.

UN Ocha ve VML New York iş birliğiyle hazırlanan kampanya, Facebook Live'ın özelliklerini kullanarak insanları siyah-beyaz bir filtreye yönlendiriyor. Filtre uygulandığında ekrandan geçen metin çatışma bölgelerindeki insanların yaşamını anlatıyor. 10 farklı filtre ile çocuklar, sağlık çalışanları, yardım gönüllüleri ve şiddet mağdurlarının hikayeleri anlatıldı. Her bir filtre ekranda 19 saniye kalırken kullanıcıların da hikayeyi yüksek sesle okumaları teşvik edildi. UN barış elçisi olan ünlü yıldızlar, Charlize Theron ve Michael Douglas da sosyal medyada kampanyaya destek sağladılar.

Filtrelerle yaratılan kullanıcı içerikleri New York Times Meydanı'ndaki bir etkinlik sırasında dijital panolarda gösterildi. Bunun dışında filtreler #NotATarget etiketi altında toplanan daha geniş bir kampanyanın da ayaklarından biriydi. Kampanyada önemli haber kanalları, sosyal medya ve internet sitelerinde yayına girecek filmin yanı sıra açık hava ilanları da yer alıyor. Savaş fotoğrafları aracılığıyla insanların hayatında yarattığı etki betimleniyor. Açık hava ilanları Fransa, Kanada ve Birleşik Krallık'ta yayına girecek. Ayrıca hazırlanan internet sitesi üzerinden imza kampanyasına katılarak bölgedeki mağdurlara destek sağlanabiliyor.





Künye:

Reklamveren: UN OCHA

Reklam Ajansı: VML New York

UN OCHA: Maria-Angie Vassallo, Karim Saba, Sara Gilbertz,

Yetkili Yaratıcı Yönetmen, Global: Debbi Vandeven

Yetkili Yaratıcı Yönetmen: Mike Wente

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Chris Furse

Yaratıcı Grup Direktörü: Harsh Kapadia, Silmo Bonomi,

Yaratıcı Teknoloji Yönetmeni: Craig Elimeliah

Müşteri Direktörü: Kate Boccio

Proje Yöneticisi: Cynthia Lin

Yardımcı Yaratıcı Yönetmen / Sanat Yönetmeni: Gabriel Jardim

Yardımcı Yaratıcı Yönetmen / Reklam Yazarı: Guto Monteiro

Sanat Yönetmeni: Duri Lim, Elliot Graham

Reklam Yazarı: Sarah Bass, Mike Breighner, Rich Whelchel

Motion Grafik Tasarım: Ryan Mauro

Planlama Direktörü: Tarini Shrikhande

Yapımcı: Tamara Lund

Müşteri Yöneticisi: Charlotte Ford

UX Tasarım: Hunter Eshelman

Teknoloji Direktörü: Josh Wolf

Yapımcı: Anthony Ramirez





Görsel: YouTube