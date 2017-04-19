Youthworks ve Wattpad İşbirliğiyle Staj İmkanı

Gençlik odaklı reklam ajansı Youthworks ve e-hikaye platformu Wattpad, ajansın staj programına seçilmek için gençler arası bir hikaye yarışması başlattı.

Yarın ismini duyacağımız iş insanlarının, liderlerinin ve yaratıcılarının bugün sosyal medyada paylaşan, üreten, tüketen Z Kuşağı içinden çıkacağı muhakkak. Gençlik odaklı entegre yaratıcı ajans YouthWorks de yarının reklam ve içerik yazarlarının bugünün hikâye yazarları içinden çıkacağı fikriyle, e-kitap yazma ve paylaşma platformu diyebileceğimiz Wattpad ile ilginç bir işbirliğine gitti.

Bilindiği üzere, Wattpad dünyanın en büyük hikaye platform, gençlerin yoğun olarak kullandığı bir mecra. Dünyada 55, Türkiye’de 4 milyonun üzerinde aylık aktif kullanıcısı olan; kullanıcıların diledikleri hikayeyi yazdığı ve dilediğiyle etkileşime geçtiği, hatta zaman zaman burada doğmuş hikayelerin yayın evlerine ulaştığı bir alan. Gençleri odağına alan reklam ajansı YouthWorks için Wattpad oldukça doğru bir işbirliği yani.

Bu işbirliği aslında bir staj seçim programı. Dünyada ilk kez bir dijital platformla işbirliği içerisinde hazırlanan eğlenceli bir proje. Wattpad global merkezden de verilen destekle geliştirilen projenin amacı; ajansın yaz programı için stajyer seçmek ama bunu yaparken onların yaratıcılıklarını da hem eğlenceli hem de adil bir biçimde değerlendirmek.

Wattpad üzerinde yayınlanan hikaye ajansta başlıyor. Reklam yazarı stajyeri Özge gençlere seslenerek onlardan yardım istiyor. Gerçek markaların gerçek sorunlarına değinen hikayede, gençlerin Özge'ye fikir bulmada destek olmaları isteniyor. Özge'ye yardım etmek için Wattpad’de yazılan hikâyenin devamını getirmek isteyen gençler, #YWsenaryo etiketi ile fikirlerini yazıyorlar. Bu kişiler arasından seçilen kişiler ajansın yaz stajı programında yer alacak ve reklam dünyasına ilk adımlarını atmış olacak. Özge'ye wattpad üzerinden veya Snapchat (ozge.bakar) aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Reklam dünyası büyümezken ama sektöre girmek isteyen gençlerin sayısı hızla artarken, staj imkanı bile yakalamak zorlaştı. Bu anlamda, gençlere staj imkanını bileğinin hakkıyla yakalama şansı vermesi açısından değerli bir çaba. Üstelik gençlere seslenirken onların dünyasında yer almayı ve eğlenmeyi ihmal etmemesi de hoş. Gelecek hikaye ve fikirleri merakla bekliyoruz.

Görsel: Youthworks