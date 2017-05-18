Yolsuzluk Yapan Politikacılar Rengini Belli Ederse...

"Color of Corruption" isimli Chrome eklentisi; adı hukuksuzluğa karışmış Brezilyalı politikacıları izleyip vatandaşları bilgilendiren bir araç.

Yeni medya günden güne gelişirken siyasi arenayı da etkisi altına alması kaçınılmaz oluyor. Günümüzün taraflı medya ortamında yeni teknolojiler halkı bilinçlendiren, doğruları söyleyen, tarafsız bir haberciliğin de yeşermesini sağlayabiliyor. Buna çok iyi bir örnek de Brezilya'da yapılan Colour of Corruption projesiyle geliyor.

Brezilya, politik açıdan çok da şeffaf bir ülke değil. Araştırmalara göre; seçmenlerin sadece %24'ü hükümete güveniyor ve vatandaşların çoğu yolsuzluklardan dolayı endişeli. "Colour of Corruption" (Yolsuzluğun rengi) ya da Portekizcedeki adıyla Vigie Aqui; bu güvensiz ortama şeffaflık getirmeyi amaçlayan bir proje. Özellikle 2018'deki Brezilya seçimleri (ve daha sonraki 2020 seçimleri) öncesinde insanları bilgilendirmeyi ve doğru bilgilerle donatmayı amaçlıyor. Bunu da hukuki sorunlar yaşayan politikacıları izleyerek ve bunları halkın bilgisine sunarak yapıyor.

Partilerden bağımsız bir proje olan "Colour of Corruption" tüketici haklarını koruyan ve şirketlerin saygınlığını izleyen bir platform olan Reclame Aqui için Grey Brezilya tarafından yaratılmış. Projeyi basitçe tanımlamak gerekirse, bir Chrome eklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak küçük bir eklenti gibi görünen programın marifetleri çok büyük zira arkasında çok geniş bir veritabanı ile çalışıyor. Chrome üzerinden kolaylıkla eklediğiniz program yaptığı şu: Bir haberde bir politikacı ismi gördünüz diyelim, ismin üzerine imleçle geldiğinizde eğer politikacının bir takım "meseleleri" varsa isim morla işaretleniyor. Hatta bu "meseleler" küçük bir pencerede görüntülenebiliyor. Sistem her sitede, hatta sosyal medya platformunda çalışıyor. İlgili politikacının kendi Twitter hesabı üzerinden bile kendisi hakkındaki davaları, yolsuzluk iddialarını, karıştığı hukuksuzlukları görebiliyorsunuz.

Çok basit bir fikir ama dediğimiz gibi, bu fikrin çalışabilmesi için arka planda bir koca dünya yatıyor. Brezilya'nın en prestijli üniversitelerinden olan Katolik Pontificia Paraná Üniversitesi (PUCPR) projenin birincil araştırma ortağı. Yani proje akademiden destekli; veritabanı üniversitenin binlerce öğrencisi tarafından izleniyor, oluşturuluyor, güncelleniyor. Her gün yeni öğrencilerin gönüllü katılımıyla daha fazla haber taranıyor, daha fazla politikacı izlenme altına alınıyor.

Programda şu an için 594 yüksek mevkili politikacı bulunuyor. Bunlar arasında senatörler ve milletvekilleri de var. 2020 itibariyle ülkedeki politikacıların tamamının izlemeye alınmış olması hedefleniyor. Bu sayede seçmenlerin oy kararını daha bilinçli vermeleri ve bilgiye erişimin yaygınlaşması amaçlanıyor.

Biz de medyadaki şüpheli haberleri inceleyen bir platform olan teyit.org ile benzer amaçlı çalışmalara aşinayız aslında. Colors of Corruption da önemli bir amaca hizmet eden, güzel ve büyük bir proje... Eklentinin kullanımı geniş kitlelere ulaşır ve veritabanı güncel tutulursa, seçim sonuçlarını etkileyecek güce sahip. Göreceğiz, biz de izlemedeyiz.

Künye:

Reklamveren: Reclame Aqui

Reklam Ajansı: Grey Brasil

Ajans Başkanı: Rodrigo Jatene (CCO), Marcia Esteves (COO)

Yönetici Yaratıcı Yönetmen: Adriano Matos

Yaratıcı Yönetmen: Rafael Gonzaga, Bruno Brux

Sanat Yönetmeni: Ale Koston, Tiago Pinheiro

Reklam Yazarı: Rafael Gonzaga, Bruno Brux

Yayın Yapımcısı: Mariana Mendes

Kurgu: Felipe Bartorilla

Müşteri Hizmetleri: Maria Pirajá

Proje Yöneticisi: Nathália Beividas, Amanda Ramos

Dijital Yapım: Fillet, Gabriel Tavares, Gabriel Pinzetta

Basın Yapım: Robinson Silva, Rodrigo Giammarino

Yapım Şirketi: Vetor Filmes

Yönetmen: Marcio Mattos, Marcello Novaes

Yönetici Yapımcı: Alberto Lopes, Paula Moraes, Francisco Puech

Yapım Ekibi: Giovana Grigolin, Isabela Gava, Vandreai Ribeiro

Hareketli Grafik Tasarımcısı: Marcio Mattos

Post Prodüksiyon: Equipe Vetor Zero

Ses: Satélite Áudio

Müzik Yapım: Equipe Satélite

Dış Ses: Eric Moore

Yapım Ekibi: Fernanda Costa, Tatiane Dias Ferreira

Ses Tasarım: Chicão Guerrero

Müşteri Onayı: Maurício Vargas, Felipe Paniago, Francisco Recalde

Halkla İlişkiler: Edelman Significa

Görsel: Vimeo - Edelman Significa