Yılın En Popüler Haberleri [Bigumigu'da 2016]

Bigumigu’da geçtiğimiz yılı özetliyoruz: Sanat projelerinden reklam kampanyalarına, tasarımdan teknolojiye geçtiğimiz yılın en popüler 25 içeriği.

Geçen bir yılda yazdığımız 2 bine yakın haberi inceledik ve ele aldığımız konular arasında bazılarının öne çıktığını gördük. 2016'nın Bigumigu'da öne çıkan konularını da tek tek derledik.

2016 yılı boyunca reklamdan tasarıma, teknolojiden sanata birçok farklı alanda derlediğimiz konular arasında kimi içeriklerimiz diğerlerinden bir adım öne çıktı. Bir köşede sosyal sorumluluk, sosyal fayda gibi dünyaya ve çevreye fayda sunan çalışmalar bulunurken diğer köşede vizyoner kurgularıyla öne çıkan farklı sanat ve reklam projeleri de bu boyunca kendilerine özel bir yer ayırdı.

İşte, bu yılın en popüler 25 haberi:

Türkiye'de Yaşanan Göçün Sektör ve Ülkelere Göre Dağılımı

Büyük Göç çalışması yaşanan bu göçü bir veri görselleştirme projesine dönüştürüyor. Kitle kaynak yöntemiyle toplanan veri Yiğit Güneli, Fatih Erikli, Kemal Soylu tarafından derleniyor ve Hana Kamer tarafından görselleştiriliyor. Şu anda 1750 kaydın yer aldığı projeye katkıda bulunmak oldukça kolay. Son zamanlarda Türkiye'den göç etmiş ya da edecek olan bir tanıdığınız varsa; sadece isim ve soyisminin baş harflerini, taşındığı şehri ve bulunduğu sektörü buradaki form üzerinden bildirmeniz yeterli.

Pizza Hut'tan Türkiye'de Yepyeni Bir İletişim Dili

Pizza Hut, Ogilvy & Mather İstanbul imzasıyla servis malzemelerinin tasarımını ve iletişimini yeniledi. İlk olarak Antalya restoranında uygulanmaya konan tasarımlar açılacak yeni restoranlarla birlikte tüm şubelerde yer alacak. Espresso ve kahve bardağı, sos, baharat, soğuk içecek bardağı, paket servis kutuları başta olmak üzere restoran dahilinde kullanılan tüm kullan-at ambalajlar kendi dilini ve tasarımı yaratıyor. Espresso bardağı da "Beni tutanı uyku tutmaz." diyor. Pizza baharatı, "Pizza'ya açılmak isterken.", ketçap ve mayonez "Çok sıkıldım." ve "Ben de." diyerek dertlerini paylaşıyor.

Instagram'da Farkında Olmadan Bağımlılıkları Beğeniyor Olabilirsiniz

Geçtiğimiz Ağustos ayında BETC Paris ve prodüksiyon şirketi Francine Framboise, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarına savaş açan Addict Aide için hazırladığı kampanya ile benzer şekilde hareket ederek sürekli lüks ve gösteriş içindeki partilere katılan, aktif bir sosyal hayatı olduğu izlenimi veren sahte Fransız model Louise Delage’e adına bir Instagram hesabı oluşturdu. Video, 22 Eylül’de @louise.delage hesabından yayınlandı ve Delage’nin “Like My Addiction” (Bağımlılığımı Beğen) kampanyası için yaratılan kurgusal bir karakter olduğu ortaya çıktı.

Kargacık Burgacık Graffitileri Silip Okunaklı Yazan Sokak Sanatçısı

Fransız sanatçı Mathieu Tremblin doktor elinden çıkmış reçete misali bu imzaları kendi yöntemiyle hizaya getiriyor. Şöyle ki, Tremblin etiketlerle kaplanmış duvarları önce bir güzel temize çekiyor. Ardından da Windows'un harf işleme tekniği ve fontlarıyla tüm etiketleri tek tipleştiriyor. Tremblin'in işlerine Fransa, Belçika ve Hollanda'da rastlamak mümkün.



Pixar Sanatçılarından Ödüle Doymayan Harika bir Kısa Film: Borrowed Time

Uzun yıllar boyunca Pixar çatısı altında üretim yapan animasyon sanatçıları Andrew Coats ve Lou Hamou-Lhadj, bağımsız olarak ürettikleri kısa filmleri Borrowed Time'ı dijital mecralarda yayınlamaya başladı. 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve geçtiğimiz bir yıl boyunca kısa film festivallerini dolaşan Borrowed Time, vahşi batı'da yaşayan bir şerifin hayatından bir kesiti paylaşıyor.



Sakın İran'a Gitmeyin

Fransız yönetmen ve film yapımcısı Tolt, İran seyahatini, tüm bu tabuların birer hurafe olduğunu ispatlayarak geçiriyor. Öyle ki, İran hakkında duyduğu her tavsiyenin gerçekte taban tabana zıt olduğunu görüyor. Don't go to Iran isimli filmiyle dikkat çeken Tolt, aynı zamanda bir gezgin olarak deneyimlerini ve gözlemlerini de blogunda paylaşıp ve İran'a neden gidilmesi gerektiğini İngilizce ve Fransızca olarak anlatıyor.

Yeşilçam'da Reklam ve Ajans GIF'leri

Ali Garan, reklam dünyasının klişeleşmiş kalıplarını ve kinayelere konu olan gerçeklerini Yeşilçam'ın efsane filmleriyle birleştirmiş. Logonun bir tık aşağı alınması, işlerin aciliyeti, markalar karşı yarışlar, ödüller, fikirler, viraller, konkurlar...



Deri Giyimin Ardındaki Gerçekle Tanışan Masum Müşteriler

PETA Asia, #BehindTheLeather iletişimi yaptığı kampanyasıyla bir endüstrinin altında yatan vahşeti ve kanı bizlere başarıyla anlatıyor. Eğer kendimizi et, süt, yumurta, deri endüstrilerinin bir müşterisi olarak görüyorsak, bu ürünleri etiketiyle değerlendiriyorsak bu endüstrilerin ardındaki kan, bizim de ellerimize bulaşmış anlamına geliyor.



Viral Ölmedi, Allianz'la Yollarda Yaşıyor

Allianz'ın acil yol yardımı mobil sitesini tanıtmak için Pure New Media ile gerçekleştirdiği video internetlere bomba gibi düştü. Evet, belki filmin yayılmasında pek de havalı olmayan "fenomenlerle yayarız" yöntemi kullanıldı, belki filmde yepyeni ve inovatif dijital teknolojiler ya da uçan kaçan dronlar yok; ama kullandığı yöntemleri son dönemde bu kadar başarıyla uygulayabilmiş başka bir kampanya da yok.



Fransa'da Hafta Sonu İş E-postası Yanıtlamak Yasaklanacak

Fransa hükümeti, çalışanların asla işten çıkamama ve sürekli olarak işle ilgili e-postaları yanıtlama baskısına karşılık 2014'ten beri çalışma yürütüyor. Bu yılın başında ise konuya daha fazla ağırlık vererek tekrar kamuoyu yaratılmıştı. Şu anda ise, çalışma saatleri dışında ulaşılamaz olmak Fransa Hükümeti tarafından tavsiye edilen bir durum olmaya çok yakın. Hafta sonları iş e-postalarını yanıtlama önerisi onaylanırsa, Fransa Hükümeti 50 veya daha fazla çalışanın olduğu şirkete yönelik bir öneri uygulamasına geçecek.



Hasbro'dan Tepki Çeken Yılbaşı Reklamı

Hasbro'nun "Yılbaşında evden çıkmak yerine eğlenceyi evinde yaşa" demek isteyen reklamı, söyleyeceğini tecavüz imalı, cinsiyetçi, eril dile ve küfüre meyilli bir şekilde söyleyince işler rayından çıktı. Feminist gruplardan birbiri ardına açıklamalar geldi ve Twitter, Ekşi Sözlük ve Facebook'ta tartışmalar, yorumlar gırla giderken, Change.org üzerinden kampanya başlatılarak Hasbro özür dilemeye ve reklamı yayından çekmeye çağrıldı.



Elektriksiz Klima: Eco-Cooler

Bangladeş nüfusunun %70’inden fazlası, kırsal kesimdeki elektriği olmayan katlanmış tenekeden yapılan barınaklarda yaşıyor. Uzun yaz ayları boyunca sıcaklık 45 dereceye kadar yükseliyor ve bu teneke barınaklarda yaşamak, neredeyse imkansız hale geliyor. Bu probleme bir çare bulmak için harekete geçen Grey Dhaka Bangladesh ajansı, sosyal sorumluluk alanında bilgi teknolojileri hizmeti veren Intel ve Grameen ortaklığıyla kurulan Grameen Intel Social Business Ltd. ile Eco-Cooler’ı geliştirdi.

THY'den Batman v. Superman Temalı Super Bowl Reklamları

Türk Hava Yolları, ya da küresel olarak kullanmayı tercih ettiği adıyla Turkish Airlines, tam iki hafta önce yakın zamanda gösterime girecek Batman v Superman Dawn of Justice adlı dev yapımın sponsorlarından birisi olduğunu açıklayan bir reklam filmi yayınlamıştı. Super Bowl 50, yani NFL finali maçının devre arasında gösterilmek üzere hazırladığı yeni reklam filmlerini az önce Twitter'dan yayınladı ve şimdiden, dünyanın en pahalı reklam prodüksiyonlarının trending topic olmak için taklalar attığı ABD Twitter listesine bir hayli organik şekilde kafadan girmeyi başardı.

Çocuklara Bilgisayar Ekranı Olmadan Kod Yazmayı Öğreten Oyuncak

Çocukların yaratıcılığını geliştirmek için tasarlanan ve programcılıkta bilinen kuralları altüst eden Cubetto; küp şeklinde tahta bir robot, programlanabilir bir pano ve 4 farklı renkten oluşan yönlendirici parçalardan oluşuyor.



Columbia, İş Görüşmesi için Dağın Eteğine Tırmanabilecek Adaylar Arıyor

Son yıllarda, teknolojik gelişmelere odaklı iş dünyasında görev unvanlarında fazla bir değişiklik olmamıştı. Ancak, açık hava sporları sevenlerin dayanıklı spor giyim markası Columbia, Directors of Toughness (Zorluk Yöneticileri) adında bir unvan için ilan verdi ve aday başvurusu almaya başladı. Proje için North ile birlikte çalışan Columbia, başvuruda bulunan adaylarla görüşme yapmak için ilginç bir yol seçti ve insan kaynakları birimini Portland’daki Hood Dağı'nın eteklerine, deniz seviyesinden 2.438 metre yükseğe konuşlandırdı.



Sevdiğiniz Kişinin Kalp Atışlarını Parmağınızda Taşıyın

HB Ring, aşkını “Seni seviyorum” demekten daha yoğun bir şekilde ifade etmek isteyenler için tasarlanmış bir akıllı yüzük. TheTouch’ın tasarladığı HB yüzük, çiftleri birbirine geleneksel pırlanta ya da altın yüzüklerden daha derin bir anlamda bağlıyor. Minimalist tasarımdaki yüzükler paslanmaz çelik alaşımlı yekpare safir kristal gövdeden oluşuyor. Bu şık yüzüğe isteğe bağlı olarak kırmızı altın da eklenebiliyor. Safir yüzey, cinsiyet ayrımını ortadan kaldırarak herkese aşkını ilan etme fırsatı sunuyor.

Yeni Başlayanlar ve Usta Olmak İsteyenler için Pokémon GO Rehberi

Pokémon GO'nun bu başarısının ve dünya çapında yarattığı heyecanı anlamaya çalıştığımız yazımızdan sonra maceranın inceliklerine ve oyun içindeki mekaniklere değinmek istiyorum. Pokémon serisinin ilk üyesi rol yapma oyunu olarak 1996'da çıkıyor. O oyundaki karakterimiz de aslında bugün yaptığımız şeyin aynısını yapıyor. Dolaşıyor, Pokémon yakalıyor ve GYM'lerden rozet topluyor. Pokémon GO'nun başarılı olmasının nedenlerinden birisi de bu temel oyun mekaniğine sadık kalmaları. Tabi birkaç büyük ve yüzlerce küçük detay da var ancak bunlar Pokémon evreniyle ilgili, mobil oyunumuzla değil.



Tasarım Takarım, Çocuk Çizimlerini Takılara Dönüştürüyor

2 yıllık takı tasarım atölyesi olan Tasarım Takarım, çocukların çizimlerini bileziklere, kolyelere ve kol düğümelerine dönüştürüyor. Tasarım Takarım, Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümü mezunu Yasemin Erdin Tavukçu ve aynı üniversitenin heykel bölümünden mezun Özgür Karavit tarafından kuruldu. Karavit’in Kadıköy’de heykel ve takı çalışmalarını sürdürdüğü kendine ait bir atölyesi de bulunuyor.



Sürekli Tüketmekten Vazgeç, Yavaş Yaşa

Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği dünyaya karşı gösterdiğimiz savurgan ve hoyrat tutumlarımız karşısında söz alarak Tribal Worldwide İstanbul ile birlikte Yavaş Yaşa kampanyasını takdim ediyor. İnternet sitelerinde yer alan metinler, tüm sosyal yaşamımızı ve alışkanlıklarımızı sorgulamaya iterken hazırlanan görseller de tüketim düzeninin tuzaklarını kendi silahıyla vuruyor.



DNA'ya Göre Yapılan Irk Testinin Sürpriz Sonuçları

Danimarkalı seyahat arama sitesi Momondo, “The DNA Journey” adında geniş ölçekli bir gen haritası deneyi gerçekleştirdi ve deney kapsamında mini bir belgesel hazırladı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde doğup büyüyen ve birbirini tanımayan 67 kişiye yabancılar hakkında neler düşündükleri, farklı ülkelerin insanlarıyla ilgili önyargılara sahip olup olmadıkları soruldu.



Columbia'nın Giysi Etiketleri Doğada Hayatı Kolaylaştıran Araçlara Dönüşüyor



70 yıldır, uçlarda dolaşmayı seven doğa sporu meraklılarının yanında olan Columbia, Ogilvy & Mather Istanbul ile yıkama ve kullanım bilgilerinin bulunduğu etiketleri farklı amaçlar için kullanılabilen Survival Labels isimli hayatta kalma kitleri haline getirdi. “Survival Kit” ismini taşıyan proje ile ürünlerde yer alan etiketler boyutunda, doğada ihtiyaç duyulan anlarda ve acil durumlarda kullanılabilecek hayat kurtaran araçlar yaratıldı. Kampanya, 6 aylık bir ar-ge çalışması sonucunda ortaya çıktı.

Siyahtan Daha Koyu Bir Renk Bulundu

Sadece siyahtan daha koyu bir rengi siyaha tercih edebilecekler için iyi bir haberimiz var: Vantablack adında siyahtan daha siyah bir renk üretildi. 2014 yılında geliştirilmeye başlanan rengin üretimi sonuçlandı. Işığın %99'unu hapseden yeni renk, nano teknolojiyle hayata geçti. Bu yeni ve karanlık rengin sanatsal kullanım hakları ise Anish Kapoor'a verildi.

Ülkelerin Gerçek Büyüklüğünü Gösteren İnteraktif Harita

True Size Map isimli interaktif harita, ülkelerin yüzölçümlerini gerçek boyutlarıyla iki boyutlu boyutlu haritada ölçeklendirebiliyoruz. ABD'nin Çin veya Avustralya kadar büyük olduğunu, Şili'yi Avrupa'ya taşıdığımızda Norveç'in en kuzeyinden başlayıp Akdeniz üzerinden Mısır'a uzandığını görebiliyoruz. Veya ABD, Hindistan ve Çin'i birleştirince bi Afrika yapıyor.



H&M'den Kadın Olmanın Anlamını Yeniden Sorgulatan Reklam Filmi

Kadın tanımı ve kadının bildik kalıpların dışına çıkması teması, H&M’in 2016-2017 Sonbahar/Kış koleksiyonunu tanıtmak için Forsman & Bodenfors’la hazırladığı kampanyayla devam ediyor. Sonbahar koleksiyonu için hazırlanan kampanya filminin kadrosunda yer alan aktris ve model Lauren Hutton, trans aktris ve model Hari Nef, Lion Babe grubunun solisti Jillian Hervey gibi ünlü isimler de göz dolduruyor.

Mercedes-Benz'den 100 Yıllık Rekabet için BMW'ye Teşekkür İlanı

Mercedes-Benz'in bir Alman gazetesinde yayınladığı ilanla da rekabetle geçen 100 yıl için BMW'ye teşekkür ediyor. İlanda ise sadece BMW'nin marka değerinin bir parçası olan ön ızgarası bulunuyor. İlan metninde ise; "100 yıllık rekabet için teşekkürler, ilk 30 yıl oldukça renksizdi." yazıyor. Mercedes-Benz teşekkür kutlama ilanında rakibinden 30 yıl daha eski bir marka olduğunu vurgulama fırsatını böylece kaçırmamış oluyor.



Görsel: True Size Map