Yılbaşı Klasiği Home Alone, 8-Bit Grafiklerle Yeniden Doğdu

CineFix, 1990 yapımı Home Alone'u yılbaşı coşkusuyla birleştirerek 8-Bit video oyuna dönüştürdü.

Mashable'ın bir parçası olan sinema ağı CineFix, 8-Bit Cinema serisiyle popüler kültürün büyük yapımlarını 8-bit retro video oyunlarına dönüştürerek, hikayelerini baştan anlatıyor. Serinin son bölümünde video oyununda olduğu gibi sıra tabanlı ilerleyen bölümlerle birlikte serinin son bölümünü yılbaşı teması sarıyor ve adeta eskimeyen bir yeni yıl klasiği yeniden canlanıyor; Home Alone.

Chris Columbus'un yönettiği ve John Hughes'un yazdığı Home Alone (Evde Tek Başına), Norwood Cheek'in yönetmenliği ve Raz Mergian'ın animasyonlarıyla 8-bit olarak karşımıza çıkıyor. 8-Bit Cinema'nın daha önceki bölümlerinde Stranger Things ve Miyazaki filmleri gibi yapımlar da yer almıştı.



Görsel: CineFix