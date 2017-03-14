Yeşilçam Aktrislerinin Portre İllüstrasyonları

Serkan Uğurlar, Yeşilçam aktörlerinin illüstrasyonlarının ardından Yeşilçam aktrislerinin portre illüstrasyonlarını yarattı.

Daha önce Yeşilçam aktörlerinin portre illüstrasyonlarını yaratan Serkan Uğurlar, Bu yıl da Yeşilçam aktrislerinin portrelerini illüstrasyon olarak yeniden yorumluyor. İzlemekten, görmekten asla yorulmayacağımız ikonlaşmış kadın yüzleri çizgi roman kahramanı edasıyla karşımızda beliriyor.

Projede şu ana kadar illüstrasyon portresi yer alan isimlerin; Ayşen Gruda, Adile Naşit, Türkan Şoray, Gülşen Bubikoğlu, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar, Meral Zeren, Fatma Girik, mayıs ayında hayata veda eden Oya Aydoğan, Necla Nazır, Hale Soygazi, Emel Sayın, Suna Yıldızoğlu ve Itır Esen olduğunu görülüyor.

Görsel: Behance